Ошибка, которая может стоить жизни: где нельзя ставить генератор

Во время отключений электроэнергии украинцы все чаще используют генераторы как резервный источник питания. Однако, если не знать, где разрешено устанавливать генераторы, то может произойти беда.

Где лучше не ставить генераторы – расскажет 24 Канал со ссылкой на U.S. Consumer Product Safety Commission.

Смотрите также Без этого никак: эксперты признались, как выбрать реле, если напряжение все время "скачет"

Где нельзя ставить генераторы?

Специалисты предостерегают: установка генератора на балконе квартиры может представлять серьезную опасность на балконе квартиры может представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья жильцов. Основная опасность заключается в выделении угарного газа. Даже при открытых окнах или дверях балкона ядовитые выхлопы могут быстро накапливаться в помещении.

Важно! Угарный газ не имеет запаха и цвета, поэтому человек может не заметить опасность до появления симптомов отравления, которые в отдельных случаях приводят к летальному исходу. Кроме этого, балконы не предназначены для работы техники с двигателем внутреннего сгорания.

Генератор создает вибрацию и высокую температуру, что повышает риск пожара, особенно если рядом хранятся легковоспламеняющиеся материалы. Опасность также представляет возможное попадание искр или горячих частей прибора на балконные конструкции.



Где нельзя ставить генераторы / Фото Unsplash

Где лучше устанавливать генераторы?

Как пишет ГСЧС, генераторы разрешено использовать только на открытом воздухе, на безопасном расстоянии от окон, дверей и вентиляционных отверстий. Оптимальное место:

двор частного дома,

специально оборудованное пространство с хорошей вентиляцией,

вдали от жилых помещений.

Спасатели и медики призывают украинцев не рисковать собственной жизнью.

Какой еще способ не подходит для обогрева квартиры?