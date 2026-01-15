Помилка, яка може коштувати життя: де не можна ставити генератор

Під час відключень електроенергії українці дедалі частіше використовують генератори як резервне джерело живлення. Однак, якщо не знати, де дозволено встановлювати генератори, то може статися біда.

Де краще не ставити генератори – розкаже 24 Канал з посиланням на U.S. Consumer Product Safety Commission.

Де неможна ставити генератори?

Фахівці застерігають: встановлення генератора на балконі квартири може становити серйозну загрозу для життя та здоров'я мешканців. Основна небезпека полягає у виділенні чадного газу. Навіть за відкритих вікон або дверей балкона отруйні вихлопи можуть швидко накопичуватися в приміщенні.

Важливо! Чадний газ не має запаху й кольору, тому людина може не помітити небезпеку до появи симптомів отруєння, які в окремих випадках призводять до летальних наслідків. Крім цього, балкони не призначені для роботи техніки з двигуном внутрішнього згоряння.

Генератор створює вібрацію та високу температуру, що підвищує ризик пожежі, особливо якщо поруч зберігаються легкозаймисті матеріали. Небезпеку також становить можливе потрапляння іскр або гарячих частин приладу на балконні конструкції.



Де неможна ставити генератори / Фото Unsplash

Де краще встановлювати генератори?

Як пише ДСНС, генератори дозволено використовувати лише на відкритому повітрі, на безпечній відстані від вікон, дверей та вентиляційних отворів. Оптимальне місце:

подвір'я приватного будинку,

спеціально обладнаний простір із хорошою вентиляцією,

далеко від житлових приміщень.

Рятувальники та медики закликають українців не ризикувати власним життям.

