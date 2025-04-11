Продающий свет: типичные ошибки в освещении, которых стоит избегать перед продажей дома

Когда вы готовитесь выставить свое жилье на рынок, важно подумать не только об уборке или нейтрализации интерьера, но и об освещении. Неправильно подобранный или запущенный свет может создать ложное первое впечатление, уменьшить стоимость жилья в глазах покупателей или даже отпугнуть их совсем.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, свет – один из ключевых факторов, влияющий на эмоциональное восприятие дома. Типичные ошибки, которые могут испортить впечатление о вашем пространстве, рассматриваем далее.

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Неподходящая цветовая температура лампочек

Самая частая ошибка – смешивание теплых и холодных источников света в одном помещении. Это создает ощущение хаоса и незавершенности.

Для уютных комнат, например гостиная или спальня, специалисты советуют выбирать теплый белый свет в пределах 1000 – 3000K. Для кухонь или офисов – холоднее, в диапазоне 5000 – 6500K. Важно обеспечить однородность освещения – это придает пространству единства и завершенности.

Перегоревшие лампочки – признак неухоженности

Пропущенная лампа в люстре или темная точка во встроенном светильнике может вызвать у покупателей подозрение в технических неисправностях или просто создать впечатление запущенности. Простое правило – проверьте все источники света перед каждым показом и замените те, что не работают.

Темное фойе – плохой старт

Первое впечатление начинается с прихожей. Если она темная и мрачная, это может задать негативный тон всему просмотру. Используйте верхний свет, настольные лампы или бра, чтобы сделать фойе теплым и гостеприимным. Выбирайте теплые источники света, которые не делают пространство визуально грязным, как это может случиться с холодными лампами.

Правильное освещение способно повысить стоимость жилья / Фото Freepik

Слишком модные или причудливые светильники

Хочется выделить интерьер чем-то необычным, однако чрезмерно дизайнерские или нишевые светильники могут оттолкнуть покупателей. Они не всегда могут представить себя в пространстве с таким декором. Вместо этого лучше выбрать нейтральные, стильные, но универсальные варианты – они подходят большинству интерьеров и вкусов.

Устаревшие выключатели – мелочь, которая бросается в глаза

Даже если освещение обновленное, старые, пожелтевшие или поврежденные выключатели могут испортить общее впечатление. Их замена – простое и недорогое обновление, которое добавляет дому ухоженности.

Старомодные светильники – сигнал о ремонте сигнал о ремонте

Освещение в стиле прошлого десятилетия визуально старит весь дом. Простое решение – заменить устаревшие бра или потолочные светильники на лаконичные, современные модели. Это придаст дому свежий вид без больших инвестиций.

Непропорциональные приборы – эстетический дисбаланс

Слишком массивный светильник в маленькой комнате или слишком малый в просторном зале выглядит неуместно. Важно учитывать масштаб пространства при выборе освещения – это влияет на восприятие планировки и объема комнат.

К слову, также важно обращать внимание на то, какие лампочки вы используете. В общем, существует 6 видов лампочек, которые лучше устанавливать в определенных зонах.