5 вещей в быту, которые большинство делает неправильно
- Блогер назвала 5 распространенных ошибок в быту, которых допускает большинство.
- Эти ошибки могут привести к неэффективной уборке, износу техники, размножению бактерий и повышенному потреблению электроэнергии.
Ежедневно каждый из нас выполняет десятки бытовых дел почти на автопилоте. Однако, задумывались ли вы над тем, правильно ли делаете некоторые вещи в доме?
Так, одна из пользовательниц заметила, что есть как минимум 5 вещей в быту, которые большинство делают неправильно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @roksana_iv.
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Какие ошибки в быту могут быть?
По словам блогера, очень много вещей в доме мы можем делать неправильно. Она назвала 5 самых распространенных из них, которых допускается почти каждый.
- Пылесосить в начале уборки
Многие начинают уборку в доме с того, что начинает подметать пол или пылесосить. Однако это неправильно. Во время уборки пыль продолжает оседать, поэтому лучше всего пылесосить уже в конце.
- Перегрузка стиральной машины
Каждая стиральная машина ориентируется на определенный вес вещей, которые может постирать во время одного цикла. Перегрузка может привести к износу деталей, а малые интервалы между циклами стирки – плохо влияют на систему.
- Заправлять постель сразу после пробуждения
Пользовательница сети не советует заправлять постель сразу после пробуждения. По ее словам, матрас должен восстановить форму после сна, а постель – высохнуть. Лучше убирать постель за 15 – 30 минут после пробуждения. Это поможет снизить риск размножения бактерий и пылевых клещей.
- Не выключать технику из розеток
В режиме ожидания техника может потреблять электроэнергию. Поэтому, лучше выключать из розетки бытовые приборы, которыми не пользуются постоянно.
К слову, недавно эксперты назвали 7 бытовых приборов, которые обязательно следует выключать из розетки.
- Сушить полотенца в ванной комнате
Если в ванной комнате не работает сушилка для полотенец, то оставлять их влажными очень плохая идея. Дело в том, что в ванной комнате очень высокий уровень сырости, и если оставлять влажные полотенца сушиться в ванной, то есть высокий риск появления бактерий. Лучше всего сушить их в хорошо проветриваемом помещении.