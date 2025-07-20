Так, одна из пользовательниц заметила, что есть как минимум 5 вещей в быту, которые большинство делают неправильно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @roksana_iv.

Интересно Разхламление методом четырех коробок: как это сделать

Какие ошибки в быту могут быть?

По словам блогера, очень много вещей в доме мы можем делать неправильно. Она назвала 5 самых распространенных из них, которых допускается почти каждый.

Пылесосить в начале уборки

Многие начинают уборку в доме с того, что начинает подметать пол или пылесосить. Однако это неправильно. Во время уборки пыль продолжает оседать, поэтому лучше всего пылесосить уже в конце.

Перегрузка стиральной машины

Каждая стиральная машина ориентируется на определенный вес вещей, которые может постирать во время одного цикла. Перегрузка может привести к износу деталей, а малые интервалы между циклами стирки – плохо влияют на систему.

Заправлять постель сразу после пробуждения

Пользовательница сети не советует заправлять постель сразу после пробуждения. По ее словам, матрас должен восстановить форму после сна, а постель – высохнуть. Лучше убирать постель за 15 – 30 минут после пробуждения. Это поможет снизить риск размножения бактерий и пылевых клещей.

Не выключать технику из розеток

В режиме ожидания техника может потреблять электроэнергию. Поэтому, лучше выключать из розетки бытовые приборы, которыми не пользуются постоянно.

К слову, недавно эксперты назвали 7 бытовых приборов, которые обязательно следует выключать из розетки.

Сушить полотенца в ванной комнате

Если в ванной комнате не работает сушилка для полотенец, то оставлять их влажными очень плохая идея. Дело в том, что в ванной комнате очень высокий уровень сырости, и если оставлять влажные полотенца сушиться в ванной, то есть высокий риск появления бактерий. Лучше всего сушить их в хорошо проветриваемом помещении.