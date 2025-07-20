Так, одна з користувачок зауважила, що є щонайменше 5 речей у побуті, які більшість роблять неправильно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @roksana_iv.
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Які помилки у побуті можуть бути?
За словами блогерки, дуже багато речей у домі ми можемо робити неправильно. Вона назвала 5 найпоширеніших з них, яких припускається майже кожен.
- Пилососити на початку прибирання
Чимало людей починають прибирання у домі з того, що починає підмітати підлогу чи пилососити. Однак це неправильно. Під час прибирання пил продовжує осідати, тому найкраще пилососити вже наприкінці.
- Перевантаження пральної машини
Кожна пральна машина орієнтується на певну вагу речей, які може попрати під час одного циклу. Перевантаження може призвести до зносу деталей, а малі інтервали між циклами прання – погано впливають на систему.
- Заправляти ліжко відразу після пробудження
Користувачка мережі не радить заправляти ліжко відразу після пробудження. За її словами, матрац повинен відновити форму після сну, а постіль – висохнути. Краще прибирати ліжко за 15 – 30 хвилин після пробудження. Це допоможе знизити ризик розмноження бактерій та пилових кліщів.
- Не вимикати техніку з розеток
У режимі очікування техніка може споживати електроенергію. Відтак, краще вимикати з розетки побутові прилади, якими не користуються постійно.
До слова, нещодавно експерти назвали 7 побутових приладів, які обов'язково слід вимикати з розетки.
- Сушити рушники у ванній кімнаті
Якщо у ванній кімнаті не працює сушарка для рушників, то залишати їх вологими дуже погана ідея. Річ у тім, що у ванній кімнаті дуже високий рівень вогкості, і якщо залишати вологі рушники сушитися у ванній, то є високий ризик появи бактерій. Найкраще сушити їх у добре провітрюваному приміщенні.