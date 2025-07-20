Так, одна з користувачок зауважила, що є щонайменше 5 речей у побуті, які більшість роблять неправильно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @roksana_iv.

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Які помилки у побуті можуть бути?

За словами блогерки, дуже багато речей у домі ми можемо робити неправильно. Вона назвала 5 найпоширеніших з них, яких припускається майже кожен.

Пилососити на початку прибирання

Чимало людей починають прибирання у домі з того, що починає підмітати підлогу чи пилососити. Однак це неправильно. Під час прибирання пил продовжує осідати, тому найкраще пилососити вже наприкінці.

Перевантаження пральної машини

Кожна пральна машина орієнтується на певну вагу речей, які може попрати під час одного циклу. Перевантаження може призвести до зносу деталей, а малі інтервали між циклами прання – погано впливають на систему.

Заправляти ліжко відразу після пробудження

Користувачка мережі не радить заправляти ліжко відразу після пробудження. За її словами, матрац повинен відновити форму після сну, а постіль – висохнути. Краще прибирати ліжко за 15 – 30 хвилин після пробудження. Це допоможе знизити ризик розмноження бактерій та пилових кліщів.

Не вимикати техніку з розеток

У режимі очікування техніка може споживати електроенергію. Відтак, краще вимикати з розетки побутові прилади, якими не користуються постійно.

До слова, нещодавно експерти назвали 7 побутових приладів, які обов'язково слід вимикати з розетки.

Сушити рушники у ванній кімнаті

Якщо у ванній кімнаті не працює сушарка для рушників, то залишати їх вологими дуже погана ідея. Річ у тім, що у ванній кімнаті дуже високий рівень вогкості, і якщо залишати вологі рушники сушитися у ванній, то є високий ризик появи бактерій. Найкраще сушити їх у добре провітрюваному приміщенні.