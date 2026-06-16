Популярное в 80-х освещение для гостиной возвращается в обновленном виде

В 1980-х неоновое освещение было настоящим хитом – его часто можно было увидеть в клубах, барах и модных интерьерах. Со временем этот тренд ушел в прошлое, но теперь он снова возвращается, правда, в более современном виде.

Сегодня дизайнеры советуют вместо классических ярких неоновых трубок использовать мягкую цветную LED-подсветку. Вместо ярких оттенков популярными стали пастельные цвета и спокойный свет, создающий уютную атмосферу. Об этом пишет House and Digest.

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Какова современная альтернатива неоновому освещению?

Одно из самых популярных решений – "умные" лампочки, которые могут менять цвет через приложение или пульт. Такие лампы позволяют легко менять настроение комнаты без неоновых вывесок или LED-лент.

Они дают мягкое сияние, похожее на неон, но выглядят гораздо стильнее и современнее. Они поддерживают десятки цветов, регулировку яркости и даже голосовое управление через системы типа Alexa.

Преимущество таких ламп в том, что они работают и как обычное освещение. То есть не нужно менять декор или убирать подсветку, если захочется обновить интерьер.

Впрочем, есть и минус – цена. Например, набор из трех ламп Philips Hue стоит более 130 долларов. Но дизайнеры считают, что именно такое освещение помогает легко придать интерьеру атмосферу современного ретро-стиля 80-х.

Тенденция освещения из 80-х возвращается в моду в современной интерпретации / Фото Pinterest

Ранее мы писали о том, что дизайнеры снова вдохновляются стилем 1960-х. Один из трендов, который возвращается в моду, – светильники в форме грибов. Грибовидные лампы хорошо вписываются как в ретро-, так и в современные интерьеры.