Сьогодні дизайнери радять замість класичних яскравих неонових трубок використовувати м'яке кольорове LED-підсвічування. Замість кислотних відтінків популярними стали пастельні кольори та спокійне світло, яке створює затишну атмосферу. Про це пише House and Digest.

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Якою є сучасна альтернатива неоновому освітленню?

Одне з найпопулярніших рішень – "розумні" лампочки, які можуть змінювати колір через застосунок або пульт. Такі лампи дозволяють легко змінювати настрій кімнати без неонових вивісок чи LED-стрічок.

Вони дають м'яке сяйво, схоже на неон, але значно стильніші й сучасніші на вигляд. Вони підтримують десятки кольорів, регулювання яскравості та навіть голосове керування через системи на кшталт Alexa.

Перевага таких ламп у тому, що вони працюють і як звичайне освітлення. Тобто не потрібно змінювати декор або прибирати підсвітку, якщо захочеться оновити інтер'єр.

Втім, є й мінус – ціна. Наприклад, набір із трьох ламп Philips Hue коштує понад 130 доларів. Але дизайнери вважають, що саме таке освітлення допомагає легко додати інтер'єру атмосферу сучасного ретро-стилю 80-х.

Тренд освітлення з 80-х повертається у моду в сучасній інтерпретації / Фото Pinterest

Раніше ми писали про те, що дизайнери знову надихаються стилем 1960-х. Один із трендів, який повертається в моду, – світильники у формі грибів. Грибоподібні лампи добре вписуються як у ретро-, так і в сучасні інтер'єри.