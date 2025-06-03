4 правила роскошного освещения

Выбор правильного освещения для дома – важный шаг, которым часто пренебрегают. От света зависит восприятие всего интерьера в целом, поэтому следует тщательно подходить к его планированию.

В общем дизайнеры делятся 4 правилами, как создать идеальное освещение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на HELLO! Magazine.

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Спланировать систему освещения

Неудачная схема освещения может стать роковой ошибкой. По словам дизайнеров, свет создает общее настроение в комнате. К примеру, бра выполняют роль основного освещения, а акцентные торшеры или настольные лампы добавляют еще один слой тепла, создавая ощущение интимности и уюта.

Поэтому, систему освещения следует всегда тщательно планировать. Кроме того, стоит делать многослойный свет, чтобы он был комфортным в разное время суток.

Избегать правила "большого света"

Так называемый "большой свет" – это, обычно, один потолочный светильник, который "заливает" комнату резким и плоским светом. Такое освещение никак не влияет на атмосферу, но может быть очень непрактичным решением.

Конечно, не говорится об отказе от потолочного освещения, но всегда стоит добавлять бра или другие лампы, чтобы они сделали комнату более привлекательной и уютной.



Как спланировать освещение / Фото Unsplash

В спальне – только мягкое освещение

Спальня – место, где обязательно должно быть двойное освещение. По словам дизайнеров, это позволит создать спокойное место для отдыха ночью и функциональное для утренних сборов.

Поэтому дизайнеры советуют выбирать лампы с мягким рассеянным светом. Часто для спален выбирают лампы с абажурами или светильники, в которых можно регулировать мощность освещения.

Учитывать размер комнаты

Часто люди не учитывают размер комнаты, выбирая светильники. Дело в том, что маленькие светильники могут казаться будто лишними в большом пространстве, тогда как слишком большие – "заглушат" небольшую комнату.

Поэтому, для идеального освещения следует выбирать светильники, учитывая размер комнаты. Кроме того, также следует правильно выбрать и лампочки.

К слову, целом существует 6 типов лампочек. Каждая из них имеет свое назначение и особенности.