Загалом дизайнери діляться 4 правилами, як створити ідеальне освітлення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на HELLO! Magazine.

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Спланувати систему освітлення

Невдала схема освітлення може стати фатальною помилкою. За словами дизайнерів, світло створює загальний настрій у кімнаті. До прикладу, бра виконують роль основного освітлення, а акцентні торшери чи настільні лампи додають ще один шар тепла, створюючи відчуття інтимності та затишку.

Відтак, систему освітлення варто завжди ретельно планувати. Крім того, варто робити багатошарове світло, аби воно було комфортним у різний час доби.

Уникати правила "великого світла"

Так зване "велике світло" – це, зазвичай, один стельовий світильник, який "заливає" кімнату різким і плоским світлом. Таке освітлення ніяк не впливає на атмосферу, але може бути дуже непрактичним рішенням.

Звісно, не мовиться про відмову від стельового освітлення, але завжди варто додавати бра чи інші лампи, аби вони зробили кімнату привабливішою та затишнішою.



Як спланувати освітлення / Фото Unsplash

У спальні – лише м'яке освітлення

Спальня – місце, де обов'язково повинно бути подвійне освітлення. За словами дизайнерів, це дозволить створити спокійне місце для відпочинку вночі та функціональне для ранкових зборів.

Тому дизайнери радять обирати лампи з м'яким розсіяним світлом. Часто для спалень обирають лампи з абажурами чи світильники, в яких можна регулювати потужність освітлення.

Враховувати розмір кімнати

Часто люди не враховують розмір кімнати, обираючи світильники. Річ у тім, що маленькі світильники можуть здаватися ніби зайвими у великому просторі, тоді як завеликі – "заглушать" невелику кімнату.

Відтак, для ідеального освітлення слід вибирати світильники, враховуючи розмір кімнати. Крім того, також слід правильно обрати і лампочки.

До слова, загалом існує 6 типів лампочок. Кожна з них має своє призначення та особливості.