Не только генераторы и павербанки: какие еще товары скупают украинцы на фоне блэкаутов

Графики почасовых отключений света возвращаются в будни украинцев. На фоне перебоев с электроснабжением люди активно раскупают альтернативные источники света. Но и не только их.

Представители крупнейших сетей магазинов Украины рассказали, как изменился спрос на товары для дома на фоне блэкаутов, и какие именно являются лидерами продаж, передает 24 Канал.

Смотрите также Подготовка к блэкауту: что стоит купить заранее, чтобы не столкнуться с дефицитом

Какие товары закупают украинцы на фоне отключений?

У "Розетке" говорят, что спрос вырос на:

электросушилки для белья +140%;

инфракрасные обогреватели +113%;

масляные обогреватели +110%;

электрические конвекторы +89%;

электроодеяла +49%;

электропростыни +52%;

газовые баллоны и комплектующие +240%;

туристические горелки +223%

Среди лидеров продаж в октябре такие товары, как павербенки, зарядные станции и генераторы.

В "Авроре" тем временем отмечают, что заметили рост спроса на некоторые категории ассортимента в связи с вероятными блэкаутами. Однако добавили, что дефицита товаров нет, сильный ажиотаж тоже не наблюдается.

В магазине говорят, что на четвертый год полномасштабной войны украинцы уже достаточно хорошо ориентируются в потребностях на случай блэкаутов. Традиционно высоким спросом пользуются аккумуляторные LED лампы, фонарики, зарядные устройства и батарейки.

В крупнейшем маркетплейсе Украины – Prom – заметят, что товар, который сейчас чаще всего ищут люди – туристические грелки.

Также у нас новый бытовой тренд – в поисковых запросах появился стиральный порошок с энзимами (для стирки в холодной воде),

– говорит Юлия Новаченко, директор по маркетингу Prom.

Стали ли украинцы чаще выбирать энергоэффективную технику для дома?

У "Фоксторот" раскрыли, что на инверторные генераторы вырос спрос. Однако это не массовая история, поскольку инверторные генераторы стоят дороже обычных. Покупатели, как правило, выбирают оптимальную цену для себя и функциональность. Неинверторные генераторы стоят дешевле, поэтому они продаются в большем количестве.

Обратите внимание! Инвенторные генераторы, в отличие от обычных, безопасны для использования дома и зарядки электроники.

С дефицитом каких товаров могут столкнуться украинцы?

Вячеслав Склонный, коммерческий директор "Фокстрот", рассказал, что не только в Украине, но и Европе наблюдается дефицит зарядных станций. Говорит, имеющихся запасов хватит только для 2 – 3 процентов населения. С павербанками – другая ситуация.