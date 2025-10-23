Не только генераторы и павербанки: какие еще товары скупают украинцы на фоне блэкаутов
- Спрос на электросушилки для белья, инфракрасные обогреватели и газовые баллоны значительно вырос на фоне отключений электроэнергии.
- В популярных сетях магазинов сообщают также о высоком спросе на аккумуляторные LED лампы и фонарики.
Графики почасовых отключений света возвращаются в будни украинцев. На фоне перебоев с электроснабжением люди активно раскупают альтернативные источники света. Но и не только их.
Представители крупнейших сетей магазинов Украины рассказали, как изменился спрос на товары для дома на фоне блэкаутов, и какие именно являются лидерами продаж, передает 24 Канал.
Какие товары закупают украинцы на фоне отключений?
У "Розетке" говорят, что спрос вырос на:
- электросушилки для белья +140%;
- инфракрасные обогреватели +113%;
- масляные обогреватели +110%;
- электрические конвекторы +89%;
- электроодеяла +49%;
- электропростыни +52%;
- газовые баллоны и комплектующие +240%;
- туристические горелки +223%
Среди лидеров продаж в октябре такие товары, как павербенки, зарядные станции и генераторы.
В "Авроре" тем временем отмечают, что заметили рост спроса на некоторые категории ассортимента в связи с вероятными блэкаутами. Однако добавили, что дефицита товаров нет, сильный ажиотаж тоже не наблюдается.
В магазине говорят, что на четвертый год полномасштабной войны украинцы уже достаточно хорошо ориентируются в потребностях на случай блэкаутов. Традиционно высоким спросом пользуются аккумуляторные LED лампы, фонарики, зарядные устройства и батарейки.
В крупнейшем маркетплейсе Украины – Prom – заметят, что товар, который сейчас чаще всего ищут люди – туристические грелки.
Также у нас новый бытовой тренд – в поисковых запросах появился стиральный порошок с энзимами (для стирки в холодной воде),
– говорит Юлия Новаченко, директор по маркетингу Prom.
Стали ли украинцы чаще выбирать энергоэффективную технику для дома?
У "Фоксторот" раскрыли, что на инверторные генераторы вырос спрос. Однако это не массовая история, поскольку инверторные генераторы стоят дороже обычных. Покупатели, как правило, выбирают оптимальную цену для себя и функциональность. Неинверторные генераторы стоят дешевле, поэтому они продаются в большем количестве.
Обратите внимание! Инвенторные генераторы, в отличие от обычных, безопасны для использования дома и зарядки электроники.
С дефицитом каких товаров могут столкнуться украинцы?
Вячеслав Склонный, коммерческий директор "Фокстрот", рассказал, что не только в Украине, но и Европе наблюдается дефицит зарядных станций. Говорит, имеющихся запасов хватит только для 2 – 3 процентов населения. С павербанками – другая ситуация.