Не лише генератори і павербанки: які ще товари скуповують українці на тлі блекаутів
- Попит на електросушарки для білизни, інфрачервоні обігрівачі та газові балони значно зріс на тлі відключень електроенергії.
- У популярних мережах магазинів повідомляють також про високий попит на акумуляторні LED лампи та ліхтарики.
Графіки погодинних відключень світла повертаються у будні українців. На тлі перебоїв з електропостачанням люди активно розкуповують альтернативні джерела світла. Але й не лише їх.
Представники найбільших мереж магазинів України розповіли, як змінився попит на товари для дому на тлі блекаутів, і які саме є лідерами продаж, передає 24 Канал.
Які товари закуповують українці на тлі відключень?
У "Розетці" кажуть, що попит виріс на:
- електросушарки для білизни +140%;
- інфрачервоні обігрівачі +113%;
- масляні обігрівачі +110%;
- електричні конвектори +89%;
- електроковдри +49%;
- електропростирадла +52%;
- газові балони та комплектуючі +240%;
- туристичні пальники +223%
Серед лідерів продажу у жовтні такі товари, як павербенки, зарядні станції та генератори.
В "Аврорі" тим часом зазначають, що помітили зростання попиту на деякі категорії асортименту у зв'язку з ймовірними блекаутами. Однак додали, що дефіциту товарів немає, сильний ажіотаж теж не спостерігається.
У магазині кажуть, що на четвертий рік повномасштабної війни українці вже достатньо добре орієнтуються в потребах на випадок блекаутів. Традиційно високий попит мають акумуляторні LED лампи, ліхтарики, зарядні пристрої і батарейки.
У найбільшому маркетплейсі України – Prom – зауважуть, що товар, який зараз найчастіше шукають люди – туристичні грілки.
Також у нас новий побутовий тренд – у пошукових запитах з'явився пральний порошок з ензимами (для прання в холодній воді),
– каже Юлія Новаченко, директорка з маркетингу Prom.
Чи стали українці частше обирати енергоефективну техніку для дому?
У "Фоксторот" розкрили, що на інверторні генератори зріс попит. Однак це не масова історія, оскільки інверторні генератори коштують дорожче за звичайні. Покупці, як правило, обирають оптимальну ціну для себе і функціональність. Неінверторні генератори коштують дешевше, тому вони продаються в більшій кількості.
Зверніть увагу! Інвенторні генератори, на відміну від звичайних, безпечні для використання вдома і заряджання електроніки.
З дефіцитом яких товарів можуть зіткнутися українці?
В'ячеслав Склонний, комерційний директор "Фокстрот", розповів, що не лише в Україні, але й Європі спостерігається дефіцит зарядних станцій. Каже, наявних запасів вистачить лише для 2 – 3 відсотків населення. Із павербанками – інша ситуація.