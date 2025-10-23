Представники найбільших мереж магазинів України розповіли, як змінився попит на товари для дому на тлі блекаутів, і які саме є лідерами продаж, передає 24 Канал.

Дивіться також Підготовка до блекауту: що варто купити завчасно, аби не зіштовхнутися з дефіцитом

Які товари закуповують українці на тлі відключень?

У "Розетці" кажуть, що попит виріс на:

електросушарки для білизни +140%;

інфрачервоні обігрівачі +113%;

масляні обігрівачі +110%;

електричні конвектори +89%;

електроковдри +49%;

електропростирадла +52%;

газові балони та комплектуючі +240%;

туристичні пальники +223%

Серед лідерів продажу у жовтні такі товари, як павербенки, зарядні станції та генератори.

В "Аврорі" тим часом зазначають, що помітили зростання попиту на деякі категорії асортименту у зв'язку з ймовірними блекаутами. Однак додали, що дефіциту товарів немає, сильний ажіотаж теж не спостерігається.

У магазині кажуть, що на четвертий рік повномасштабної війни українці вже достатньо добре орієнтуються в потребах на випадок блекаутів. Традиційно високий попит мають акумуляторні LED лампи, ліхтарики, зарядні пристрої і батарейки.

У найбільшому маркетплейсі України – Prom – зауважуть, що товар, який зараз найчастіше шукають люди – туристичні грілки.

Також у нас новий побутовий тренд – у пошукових запитах з'явився пральний порошок з ензимами (для прання в холодній воді),

– каже Юлія Новаченко, директорка з маркетингу Prom.

Чи стали українці частше обирати енергоефективну техніку для дому?

У "Фоксторот" розкрили, що на інверторні генератори зріс попит. Однак це не масова історія, оскільки інверторні генератори коштують дорожче за звичайні. Покупці, як правило, обирають оптимальну ціну для себе і функціональність. Неінверторні генератори коштують дешевше, тому вони продаються в більшій кількості.

Зверніть увагу! Інвенторні генератори, на відміну від звичайних, безпечні для використання вдома і заряджання електроніки.

З дефіцитом яких товарів можуть зіткнутися українці?

В'ячеслав Склонний, комерційний директор "Фокстрот", розповів, що не лише в Україні, але й Європі спостерігається дефіцит зарядних станцій. Каже, наявних запасів вистачить лише для 2 – 3 відсотків населення. Із павербанками – інша ситуація.