Стиль и релакс: идеи открытого душа для вашего пространства

Превратить свое открытое пространство в спокойное место для отдыха легче, чем кажется. Одним из лучших способов создать уютную атмосферу является обустройство уличного душа.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, это решение не только практическое, но и добавляет эстетической привлекательности вашему двору или террасе. Уличный душ идеально подходит для охлаждения в жаркий день или очистки после купания. Идеи, которые помогут вам создать идеальный открытый душ для себя, ищите дальше.

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Геометрический стиль

Геометрические узоры всегда добавляют современности любому пространству. Например, можно использовать плитки с графическим орнаментом, что сделает душевое пространство стильным и выразительным. Такой дизайн добавляет глубины и динамики даже небольшой площади.

Яркие цвета

Добавление цветных акцентов может превратить обычный душ на дизайнерский элемент вашего двора. Например, голубые двери прекрасно контрастируют с белыми стенами и зеленью, создавая яркий и свежий вид.

Натуральная древесина

Если вы хотите гармонии с природой, используйте деревянные материалы. Решетчатые стены из теплого дерева создают атмосферу спа-салона, обеспечивая необходимую приватность и комфорт. Такой душ идеально вписывается в природную среду.

Уличный душ: смотрите фото

Эклектическая элегантность

Сочетание различных текстур и материалов, таких как кирпич и дерево, придает душевой кабине деревенского шарма. Это создает эффект, будто душ является естественным продолжением ландшафта, а не отдельным элементом.

Переход между помещением и улицей

Душевые могут органично сочетать пространство внутри дома с окружающей средой. Например, сочетание внутренней ванной комнаты с открытым душем через большие двери или окна делает этот переход плавным и естественным.

Городской оазис

Уличный душ не обязательно требует большого двора. В городских условиях его можно обустроить между кирпичными стенами, добавляя современные элементы, такие как черная плитка и круглые окна для естественного освещения.

Уличный душ: смотрите фото

Прибрежный стиль

Если вы живете у моря или хотите воссоздать атмосферу пляжного отдыха, используйте естественное дерево, бетон и добавьте доску для серфинга как элемент декора. Это создаст расслабленное и легкое настроение.

Минимализм и панорамный вид

Если ваш открытый душ расположен с прекрасным видом, сделайте его максимально простым, используя нейтральную плитку и минимум деталей. Это позволит сосредоточить внимание на естественной красоте окружающего пейзажа.

Продуманные детали

Небольшие элементы, такие как стильные латунные крючки или декоративная плитка, могут значительно улучшить общий вид вашего душа. Они добавляют пространству завершенности и индивидуальности.

Уличный душ: смотрите фото

Экологический дизайн

Использование материалов, которые можно перерабатывать, добавляет не только красоты, но и экологичности. К примеру, медные душевые насадки прекрасно сочетаются с окружающей зеленью, создавая естественный и гармоничный вид.