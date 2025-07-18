Неожиданное место, привлекающее насекомых в ванную комнату: как этому положить конец

Уборка ванной комнаты часто кажется бесконечным делом - мытье зеркал, чистка унитаза, разбор аптечки, уборка грязи после душа.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, мало кто задумывается, что одно из самых любимых мест для муравьев и тараканов – это вовсе не эти вещи. Где любят селиться вредители, рассказываем дальше.

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Какое место в ванной привлекает вредителей?

Фаворит муравьев и тараканов – это держатель зубных щеток или база для электрических щеток. Причина проста: зубная паста и ополаскиватель часто содержат сладкие компоненты, а остаточная влага создает идеальные условия для жизни насекомых.

Особенно опасные места – это основы для электрических зубных щеток, которые долго остаются влажными, или держатели, в которых скапливается грязь. Если вы видите темный налет или плесень на дне держателя – это сигнал немедленно действовать.

Как уменьшить риск вредителей?

Эксперты советуют после каждого использования:

тщательно промывать и высушивать зубную щетку;

вытирать держатель или базу щетки сухой тряпкой или полотенцем;

не оставлять лишнюю влагу в ванной комнате;

периодически очищать держатели щеток от грязи.

Один из лайфхаков - быстро просушить основание зубной щетки феном. Это поможет избавиться от остаточной влаги, которая привлекает вредителей.

Вредители в ванной могут представлять серьезную угрозу / Фото Freepik

Почему насекомые в ванной – это не просто неприятность?

Муравьи и тараканы переносят бактерии и болезни, оставляют следы жизнедеятельности – фекалии, сброшенную кожу и яйца. Даже если вы не видите насекомых, эти остатки могут попасть на зубную щетку и навредить вашему здоровью.

Особое внимание следует уделять местам с повышенной влажностью, например, под раковиной или за шкафчиками. Там насекомые часто прячутся и размножаются.

Как предотвратить появление вредителей в ванной комнате?

Чтобы минимизировать риск:

ежедневно убирайте ванную комнату;

держите двери и окна закрытыми или оборудуйте их сетками;

закрывайте все щели, через которые насекомые могут проникнуть;

после душа включайте вентилятор или проветривайте помещение;

не оставляйте влажные полотенца или коврики на полу.

Что делать, если вредители уже появились?

Увидели таракана или муравьев в ванной? Сначала выбросьте зубную щетку. Далее тщательно вымойте всю ванную комнату, устраните влажные участки и герметизируйте щели. Если проблема не исчезает, эксперты советуют обратиться в профессиональную службу дезинсекции.

К слову, зубная паста и щетка – не единственные приманки для насекомых. Есть еще 7 вещей, которые привлекают вредителей в дом.