Как почистить гриль перед использованием: пошаговая инструкция
- Перед чисткой гриль следует разогреть, разобрать и почистить щеткой или фольгой, используя мыльный раствор.
- Для удаления ржавчины и полировки корпуса используйте пасту из уксуса и соды, а после чистки соберите гриль и разогрейте его еще раз.
Повышение температуры, праздники и открытые бассейны – все это признаки приближения лета, а с ним и сезона пикников и жарки на гриле.
Но, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, прежде чем приглашать гостей и готовить мясо на решетке, гриль стоит хорошо очистить. Как сделать это качественно и без лишних усилий, рассказываем далее.
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Как очистить гриль?
Разогрейте гриль
Включите гриль на полную мощность примерно на 30 минут. Это поможет сжечь остатки жира и пищи. Когда жир выгорит и дым исчезнет – гриль готов к чистке.
Разберите гриль
После остывания снимите все съемные части. Это позволит лучше вымыть внутренние поверхности и проверить состояние горелок и трубок.
Почистите решетки и внутренние стенки
Воспользуйтесь щеткой или смятой фольгой для удаления нагара с решеток, крышки и боковых стенок. Важно учитывать тип решеток: для алмазных – более мягкая щетка, для прямых – более жесткая.
Удалите жир с помощью мыльного раствора
Растворите средство для мытья посуды в горячей воде и протрите решетки или корпус гриля. Затем хорошо промойте водой, чтобы избежать остатков мыла.
Пропылесосьте дно гриля
Используйте уличный пылесос, чтобы собрать остатки пищи снизу гриля. Это поможет избежать запаха горелого.
Избавьтесь от ржавчины и полируйте корпус
Смешайте уксус и пищевую соду в пасту (2:1), нанесите на ржавчину, оставьте на 30 минут и смойте. Для полировки нержавеющей стали используйте уксус на влажной тряпке.
Соберите гриль и еще раз разогрейте
Верните все детали на место и включите гриль на 20 минут, чтобы убрать остатки влаги и мыла.
Как поддерживать чистоту в течение сезона?
После каждого приготовления дайте грилю немного поработать, чтобы сгорел остаточный маринад.
Также чистите решетки после каждого использования – щеткой, фольгой, половинкой лука или лимона.
Кроме того, регулярно проверяйте, не завелись ли в гриле осы или другие насекомые.
Если же гриль сильно загрязнен – помойте его паром или отвезите на автомойку.
Кстати, если вы не определились, какую технику лучше купить для приготовления пищи, рассмотрите аэрогриль, мультипечь или гриль.