Как почистить гриль перед использованием: пошаговая инструкция

Повышение температуры, праздники и открытые бассейны – все это признаки приближения лета, а с ним и сезона пикников и жарки на гриле.

Но, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, прежде чем приглашать гостей и готовить мясо на решетке, гриль стоит хорошо очистить. Как сделать это качественно и без лишних усилий, рассказываем далее.

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Как очистить гриль?

Разогрейте гриль

Включите гриль на полную мощность примерно на 30 минут. Это поможет сжечь остатки жира и пищи. Когда жир выгорит и дым исчезнет – гриль готов к чистке.

Разберите гриль

После остывания снимите все съемные части. Это позволит лучше вымыть внутренние поверхности и проверить состояние горелок и трубок.

Почистите решетки и внутренние стенки

Воспользуйтесь щеткой или смятой фольгой для удаления нагара с решеток, крышки и боковых стенок. Важно учитывать тип решеток: для алмазных – более мягкая щетка, для прямых – более жесткая.

Удалите жир с помощью мыльного раствора

Растворите средство для мытья посуды в горячей воде и протрите решетки или корпус гриля. Затем хорошо промойте водой, чтобы избежать остатков мыла.

Гриль также накапливает грязь / Фото Freepik

Пропылесосьте дно гриля

Используйте уличный пылесос, чтобы собрать остатки пищи снизу гриля. Это поможет избежать запаха горелого.

Избавьтесь от ржавчины и полируйте корпус

Смешайте уксус и пищевую соду в пасту (2:1), нанесите на ржавчину, оставьте на 30 минут и смойте. Для полировки нержавеющей стали используйте уксус на влажной тряпке.

Соберите гриль и еще раз разогрейте

Верните все детали на место и включите гриль на 20 минут, чтобы убрать остатки влаги и мыла.

Как поддерживать чистоту в течение сезона?

После каждого приготовления дайте грилю немного поработать, чтобы сгорел остаточный маринад.

Также чистите решетки после каждого использования – щеткой, фольгой, половинкой лука или лимона.

Кроме того, регулярно проверяйте, не завелись ли в гриле осы или другие насекомые.

Если же гриль сильно загрязнен – помойте его паром или отвезите на автомойку.

Кстати, если вы не определились, какую технику лучше купить для приготовления пищи, рассмотрите аэрогриль, мультипечь или гриль.