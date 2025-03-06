Пара купила дом 1923 года и сделала неожиданное открытие во время ремонта: что скрывало жилье

Когда 29-летняя Элеонор Уайз начала ремонт в своем доме в США, она даже не догадывалась, что наткнется на уникальную находку.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, вместе со своим женихом Ники Гусманом и сыном Стефаном они живут в доме чуть больше года, но открытие, которое произошло недавно, сделало этот дом еще более особенным. Что нашла семья, рассказываем дальше.

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Как пара сделала неожиданное открытие дома

Больше года назад Элеонор и Ники приобрели дом 1923 года, нуждающийся в ремонте. Предыдущие владельцы не жили там более пяти лет, поэтому его стоимость была достаточно привлекательной. Однако пара знала, что впереди их ждет немало работы.

Мы потратили месяц на то, чтобы срывать обои, чинить гипсокартон и подготовить дом к переезду,

– рассказывает Элеонор.

Ремонт продолжался и после переезда. Однажды женщина решила снять еще часть гипсокартона, чтобы обновить пространство. Однако, когда она это сделала, ее ждала приятная неожиданность – встроенный книжный шкаф от пола до потолка, скрытый десятилетиями.

Как женщина нашла спрятанный шкаф: смотрите фото

Я была приятно удивлена, когда увидела эти полки. Они прекрасно вписываются в наш интерьер и добавляют особого шарма,

– поделилась она.

Публикация женщины о неожиданном открытии быстро набрала популярность. Многие пользователи восхищались находкой, удивляясь, почему предыдущие владельцы скрыли такие красивые полки.

Также подписчики давали советы относительно того, как лучше восстановить полки. Некоторые предлагали покрасить их в белый цвет для освещения пространства, а другие настаивали на сохранении натурального дерева.

Пара же еще не решила, как им поступить, поскольку сейчас трудно сказать, какое состояние дерева, поскольку на нем осталось старое пятно.