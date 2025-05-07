Тайна под полом: в Мюнхене владельцы нашли комнату спустя 13 лет после покупки дома

Неожиданное открытие ошеломило Лауру Колер и ее мужа. Через 13 лет после переезда в свой дом в Мюнхене супруги обнаружили скрытую комнату.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, она не значилась ни в каких официальных планах и до последнего оставалась неизвестной даже для архитекторов. Что же это за пространство, рассказываем далее.

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Как пара нашла тайную комнату

Найти тайное пространство удалось во время ремонтных работ, когда семья заменяла аварийную парадную лестницу.

Старая лестница стала опасной из-за муравьев, которые разъедали раствор,

– рассказала Колер.

Однако вместо ожидаемого сплошного бетонного блока под лестницей они с мужем обнаружили пустое пространство – комнату размером примерно 1,5 на 4 метра, скрытую еще и под прихожей.

Находка вызвала удивление даже у специалистов. Архитектор, который работал с парой над ремонтом, признался, что не имеет объяснения для существования этой комнаты. Внутри нее не было ничего, кроме нескольких старых досок. Пространство не обозначено ни на каких планах, а предыдущий владелец дома умер в 2012 году, вероятно, так и не рассказав никому о тайне здания. В то же время Лаура имеет собственную теорию о происхождении помещения.



Как выглядит тайная комната / Фото Laura Kohler

Возможно, изначально были планы использовать его как подвал, но оказалось, что добраться туда сложно без дополнительных конструктивных изменений,

– говорит женщина.

Она предполагает, что предыдущий владелец просто отказался от идеи.

Вместе с тем самое интересное в этой истории – ощущение, которое предшествовало находке. Лауре несколько месяцев назад приснилось, что в их доме есть еще одна комната. Она даже поделилась сном с мужем, поэтому оба были шокированы, когда интуиция оправдалась. Во снах архитектор якобы обнаруживал скрытую комнату под подвалом – именно там ее и нашли.

Несмотря на мистичность предчувствия, сама Колер признается: сны были скорее зловещими, поэтому перед использованием помещения она планирует провести очищение.

Сейчас супруги имеют четкие планы для новооткрытого пространства. После надлежащей теплоизоляции они хотят использовать его как подсобное помещение, освободив место в другой комнате под новую ванну.

В экономическом смысле находка оказалась очень выгодной. Лаура подсчитала, что скрытая комната может добавить к стоимости дома до 66 000 евро. Учитывая среднюю стоимость квадратного метра жилья в их районе (более 11 000 евро), это весомый прирост капитала.

К слову, находка дополнительных квадратных метров является не слишком редким явлением. Недавно риэлтор в США поразил соцсети секретом, что был спрятан за одной из стен 130-летнего дома.