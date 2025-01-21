Плавают по миру вместе с любимцами: пара показала, как живет в "крошечном доме" на воде

Лия Маккензи из Канады вместе со своим мужем, двумя котами и собакой уже восемь лет живет на лодке, путешествуя по миру.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, пара делится своими приключениями и буднями в соцсетях, захватывая подписчиков. Как выглядит крошечный дом супругов, в котором они путешествуют, рассказываем дальше.

Также интересно Окна в пол: женщина ошеломила дизайном своего сельского дома

Как пара живет на лодке

Путешествие Лии и ее мужа началось с острова Ванкувер. С тех пор они побывали на Аляске и несколько лет исследовали Тихий океан, а в 2021 году отправились в Сан-Франциско, путешествуя вдоль побережья Калифорнии и провели два года в Мексике.

Впоследствии маршрут пары включил страны Центральной и Южной Америки, Карибский бассейн и многочисленные острова, в частности Виргинские острова, Гваделупу, Доминику, Гренаду, а также Панаму, где они сейчас находятся. Их планы – снова пройти через Панамский канал, чтобы исследовать южную часть Тихого океана.

Как пара живет на лодке: смотрите фото

Лодку, на которой они совершают все эти путешествия, Лия называет крошечным домом. В заметке на платформе Reddit она поделилась фотографиями интерьера, своих домашних животных и невероятных мест, которые удалось посетить. Ее рассказ набрал более 8100 лайков и сотни комментариев от людей, которые разделяют ее увлечение.

Лия признается, что жизнь на лодке имеет свои трудности, но также приносит уникальные радости. Однако несмотря на это пара планирует продать свою лодку вскоре. Что будет дальше – неизвестно, но их опыт уже стал вдохновением для многих.

Публикация женщины вызвала волну обсуждений. Люди выражали восхищение ее стилем жизни и задавали вопросы о практических аспектах жизни на лодке. "Очень завидую вам! Наслаждайся этим, пока можешь", "Моя мечта – жить на лодке и путешествовать по миру", – писали люди.