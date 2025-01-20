Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, главной особенностью дома женщины являются огромные окна от пола до потолка, которые буквально переносят природу внутрь. Как выглядит потрясающий дом, рассказываем далее.

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Как выглядит оригинальный дом женщины в деревне

Луиза живет в старом семейном доме, который недавно восстановила. Женщина говорит, что хотела принести внешнюю среду внутрь, поэтому ее дом теперь открывает панорамный вид на поля, деревья и диких животных.

В видео она демонстрирует, как удобно наблюдать за дикой природой через стеклянную стену.

Я вижу ее, она не видит меня,

– сказала Луиза, показывая лису, которая бегает вокруг дома.

Огромные окна стали для женщины символом единения с природой. По словам Луизы, они позволяют наблюдать за изменениями времен года, бурями зимой, закатами солнца летом, а также дикой природой, которая ничего не подозревает о присутствии человека.

Как женщина живет в доме с панорамными окнами: смотрите видео

Зрители тикток были очарованы дизайном, но он вызвал также немало вопросов. Люди были обеспокоены из-за птиц, которые могут залетать в окна, интересовались, как работает стекло, и волновались, не страшно ли ночевать в доме с таким видом.

Луиза же уверяет, что ночь совсем ее не пугает, поскольку она выросла на этой ферме и привыкла к местным условиям.

Она также добавляет, что ее огромные окна были изготовлены в Австрии из толстого стекла, которое подходит даже для сурового климата, поэтому в доме совсем не холодно.

Что касается животных и птиц, то по словам женщины, местные птицы быстро привыкли к окнам и не врезаются в них, а животные, такие как зайцы, фазаны и лисы, просто игнорируют стекло, будто его нет.

В общем Луиза признается, что чувствует комфорт и спокойствие в своем доме и рекомендует подумать над таким решением тем, кто живет в окружении природы.

Какой смысл быть в таком месте, если ты не можешь наблюдать за ним все время?,

– отмечает Луиза.

По ее мнению, такой дизайн не только позволяет любоваться природой, но и подчеркивает ее изменчивую красоту, делая дом настоящим оазисом уюта и вдохновения.