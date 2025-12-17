Может ли сгореть роутер от павербанка

Павербанк для роутера – это не роскошь, а необходимость во многих ситуациях: во время частых отключений света, в путешествиях или при дистанционной работе. Он позволяет оставаться на связи, когда это наиболее нужно.

Во время аварийных отключений интернет обычно исчезает. Павербанк обеспечивает временное питание роутера, чтобы Wi-Fi работал и дальше, передает 24 Канал со ссылкой на VIP Power bank.

Смотрите также Почему не стоит оставлять телефон экраном вверх на столе: есть несколько причин

Какие риски в питании роутера от павербанка?

Убедитесь, что мощности павербанка хватает для питания вашего роутера. Используйте качественный кабель и не перегружайте устройство – если роутер уже подключен, не подключайте к павербанку другие гаджеты одновременно.

Перед подключением стоит обратить внимание на несколько моментов:

выясните, что интернет-кабели в квартире подключены к бесперебойному источнику питания. Это поможет избежать перебоев в работе интернета во время отключения света. Оптоволокно: если у вас подведен оптоволоконный интернет, терминал также нуждается в питании. Подключайте его так же, как роутер.

проверьте на обороте роутера, какое напряжение ему нужно (обычно 9 или 12 В). Меньшее напряжение – роутер не заработает, большее – есть риск перегорания из-за перенапряжения.

Не рекомендуется пользоваться павербанком во время его зарядки. Ведь тогда растет риск перегрева и уменьшается ресурс батареи.

После появления электроэнергии, роутер нужно отключить от павербанка / Фото из открытых источников

Что учесть при выборе павербанка для Wi-Fi роутера?

Емкость батареи (mAh) и время работы

Чем больше емкость, тем дольше роутер будет работать:

10 000 mAh – около 3 часов;

20 000 mAh – примерно 6 часов;

30 000 mAh – более 9 часов.

Как пишет XYZtech, Большинство домашних роутеров потребляют 5 – 12 Вт. Чем мощнее павербанк – тем дольше работает Wi-Fi.

Для длительных отключений выбирайте павербанк от 20 000 mAh.

Совместимость по напряжению

Роутеры могут работать от 5V, 9V или 12V.

5V – подойдет обычный USB-павербанк;

9V или 12V – нужен павербанк с DC-выходом или преобразователь напряжения

Обратите внимание! Неправильное напряжение может повредить роутер.

Выбирайте павербанк с переключением напряжения 5V/9V/12V.

Тип выхода (USB или DC)

USB / USB-C (Power Delivery) – для современных или портативных роутеров;

DC-выход (круглый штекер) – для большинства домашних роутеров.

Если у павербанка только USB, может понадобиться кабель-переходник USB → DC.