Надо ли готовить квартиру к переходу на 230 В: что будет с техникой

С 1 июля в Украине изменился стандарт напряжения для повышения стабильности и эффективности энергосистемы. Поэтому вместо 220 вольт, которые доходили до потребителя в розетку раньше, теперь будет 230 вольт.

Стоит ли волноваться из-за такого изменения, готовить квартиру к переходу и угрожает ли новый стандарт технике, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

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Надо ли готовить жилье к 230 В в розетке

В общем переход с 220 вольт на 230 вольт является вполне безопасным и не требует никаких изменений дома.

Как объясняют в ДТЭК, большинство бытовых приборов, даже те, которым десятки лет, спокойно выдерживают напряжение до 250 вольт, поэтому никаких проблем не должно было бы возникнуть. В частности, это означает, что менять проводку нет необходимости.

Надо ли готовить дом к изменениям в стандартах напряжения: смотрите видео

Единственное, что стоит учесть, – это индивидуальные особенности помещения и собственный комфорт. Если проводке более 20 лет, ее стоит проверить на изношенность. А в случае тревоги за безопасность жилья и техники, можно установить стабилизатор напряжения, который поможет избежать непредвиденных ситуаций.

Кстати, переход на новый стандарт не ограничивает также и бытовую активность. Хотя в пиковые часы лучше не перегружать сеть, в целом приборы можно включать одновременно.

Однако делать это все же стоит осторожно. Как заметил энергетический эксперт Геннадий Рябцев в разговоре с 24 Каналом, бывают разные случаи, а потому для того, чтобы обезопасить себя или оборудование, нужно помнить, что на каждую розеточную линию не нужно грузить большое количество приборов, особенно, если они мощные.