Какой известный тренд из 1970-х возвращается на кухни в 2026 году

В 2026 году на кухнях снова меняется главная эстетика. Если еще недавно доминировали минимализм, кварцевые и гладкие однотонные поверхности, то теперь дизайн движется в противоположную сторону – к цвету, фактуре и индивидуальности.

Одним из самых ярких возвращений стали плиточные столешницы, которые были популярны еще в 1970-х годах. Об этом пишет Real Simple.

Смотрите также Создать легче чем вы думаете: как воссоздать греческий стиль в интерьере

Почему плиточные столешницы снова в моде?

Сегодня их снова используют не как винтажный элемент, а как стильный дизайнерский акцент.

Причина проста: современные кухни больше не воспринимаются только как рабочие зоны. Это пространства для общения, встреч, семейных моментов и даже самовыражения владельца жилья.

Дизайнеры объясняют, что плитка дает то, чего не могут дать сплошные материалы: характер и "живую" текстуру.

Видимые швы, легкие перепады оттенков и фактурность создают ощущение ручной работы. Из-за этого кухня кажется более теплой, более уютной и менее "стерильной".

Еще один важный момент – индивидуальность. Плитка позволяет создавать уникальные комбинации цветов и форм.

Как дизайнеры используют плиточные столешницы?

Кухонные острова как главный акцент

Вместо обычной столешницы кухонный остров полностью облицовывают плиткой. Так он становится центральным элементом интерьера – не просто рабочей поверхностью, а "сердцем" кухни, вокруг которого собираются люди.

Кухонные острова становятся центральным элементом интерьера / Фото Shannon Mcgrath for Robson Rak Architects & Interior Designers

Сплошные плиточные поверхности

Популярный прием – когда плитка переходит со столешницы на фартук и даже часть стены. Это создает единый визуальный поток без разрывов, делая кухню более целостной и гармоничной.

В моде – сплошные плиточные поверхности / Фото David Fitzgerald for Decente Designs

Цвета, вдохновленные природой

Чаще всего выбирают природные оттенки – зеленый, оливковый, песочный. Они создают ощущение покоя и гармонии и особенно удачно сочетаются с деревом или большими окнами с видом на сад.

Ретро-узоры и ручная плитка

Некоторые дизайнеры выбирают плитку с рисунками или даже ручной росписи. Она может иметь разную ориентацию или форму, что придает интерьеру артистичности и легкого ретро-настроения.

Популярность приобретают столешницы с ретро-узорами / Фото Dani Dazey

Средиземноморское настроение

Еще одно популярное направление – яркие плитки с декоративными мотивами (например, рыбами или орнаментами). В сочетании с темным деревом и металлическими деталями они создают атмосферу испанских или итальянских интерьеров.

На кухню возвращается средиземноморская атмосфера / Фото Katt Gao for J.Form

Глянцевая плитка с "живым" эффектом

Ручная плитка с неровной поверхностью и различным оттенком глазури добавляет глубины. Она красиво отражает свет и меняется в течение дня, делая кухню более динамичной.

В моде – глянцевая плитка с "живым" эффектом / Фото Nicole Franzen for GRT Architects

Итак, современная кухня больше не стремится к идеальной "холодной" ровности. Наоборот – ценится теплая, фактура и ручная работа.

Плиточные столешницы добавляют интерьеру тепла и характера, делают пространство более живым и уютным, будто кухня создана не только для приготовления пищи, а для ежедневной жизни, общения и вдохновения.

Какой будет кухня в 2026 году?

Эксперты прогнозируют, что кухни 2026 года станут более выразительными, теплыми и "живыми". Об этом пишет House Beautiful.

Главный тренд – это сочетание функциональности и дизайна, где кухня выступает как часть жилого пространства, а не только место для приготовления пищи.

Среди ключевых тенденций:

Плитка и фактуры – натуральный камень, дерево, мозаика заменяют гладкие поверхности.

– натуральный камень, дерево, мозаика заменяют гладкие поверхности. Теплые текстуры – дерево, камень и тканевые элементы делают пространство уютным.

– дерево, камень и тканевые элементы делают пространство уютным. Акцентная техника – холодильники и плиты становятся частью дизайна.

– холодильники и плиты становятся частью дизайна. Мрамор в деталях – используется не только на столешницах, но и в полках или оконных рамах.

– используется не только на столешницах, но и в полках или оконных рамах. Единые цветовые палитры – кухни оформляют в одном тоне или близких оттенках.

– кухни оформляют в одном тоне или близких оттенках. Скульптурные острова – мебель становится более декоративной и "художественной".

– мебель становится более декоративной и "художественной". Декоративные вытяжки превращаются в декоративный элемент – превращаются в дизайнерский элемент.

– превращаются в дизайнерский элемент. Кухни как гостиные – пространство становится более домашним и уютным.

– пространство становится более домашним и уютным. Маленькие детали с характером – ручки, карнизы, отделка добавляют индивидуальности.

– ручки, карнизы, отделка добавляют индивидуальности. Отдельные кладовые – вспомогательные кухни для хранения и быта.

– вспомогательные кухни для хранения и быта. Барные зоны – кофейные или коктейльные уголки становятся обязательными.

Признаки, что интерьер вашей кухни устарел

Даже современная кухня может казаться устаревшей из-за некоторых деталей.