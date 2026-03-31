Одним із найяскравіших повернень стали плиткові стільниці, які були популярними ще у 1970-х роках. Про це пише Real Simple.
Чому плиткові стільниці знову у моді?
Сьогодні їх знову використовують не як вінтажний елемент, а як стильний дизайнерський акцент.
Причина проста: сучасні кухні більше не сприймаються лише як робочі зони. Це простори для спілкування, зустрічей, сімейних моментів і навіть самовираження власника житла.
Дизайнери пояснюють, що плитка дає те, чого не можуть дати суцільні матеріали: характер і "живу" текстуру.
Видимі шви, легкі перепади відтінків і фактурність створюють відчуття ручної роботи. Через це кухня видається теплішою, більш затишною і менш "стерильною".
Ще один важливий момент – індивідуальність. Плитка дозволяє створювати унікальні комбінації кольорів і форм.
Як дизайнери використовують плиткові стільниці?
Кухонні острови як головний акцент
Замість звичайної стільниці кухонний острів повністю облицьовують плиткою. Так він стає центральним елементом інтер'єру – не просто робочою поверхнею, а "серцем" кухні, навколо якого збираються люди.
Кухонні острови стають центральним елементом інтер'єру / Фото Shannon Mcgrath for Robson Rak Architects & Interior Designers
Суцільні плиткові поверхні
Популярний прийом – коли плитка переходить зі стільниці на фартух і навіть частину стіни. Це створює єдиний візуальний потік без розривів, роблячи кухню більш цілісною та гармонійною.
У моді – суцільні плиткові поверхні / Фото David Fitzgerald for Decente Designs
Кольори, натхненні природою
Найчастіше обирають природні відтінки – зелений, оливковий, пісочний. Вони створюють відчуття спокою та гармонії та особливо вдало поєднуютьсяз деревом або великими вікнами з видом на сад.
Ретро-візерунки та ручна плитка
Деякі дизайнери обирають плитку з малюнками або навіть ручного розпису. Вона може мати різну орієнтацію чи форму, що додає інтер'єру артистичності та легкого ретро-настрою.
Популярності набувають стільниці з ретро-візерунками / Фото Dani Dazey
Середземноморський настрій
Ще один популярний напрям – яскраві плитки з декоративними мотивами (наприклад, рибами чи орнаментами). У поєднанні з темним деревом і металевими деталями вони створюють атмосферу іспанських або італійських інтер'єрів.
На кухню повертається середземноморська атмосфера / Фото Katt Gao for J.Form
Глянцева плитка з "живим" ефектом
Ручна плитка з нерівною поверхнею і різним відтінком глазурі додає глибини. Вона красиво відбиває світло і змінюється протягом дня, роблячи кухню більш динамічною.
У моді – глянцева плитка з "живим" ефектом / Фото Nicole Franzen for GRT Architects
Отже, сучасна кухня більше не прагне ідеальної "холодної" рівності. Навпаки – цінується тепла, фактура і ручна робота.
Плиткові стільниці додають інтер'єру тепла й характеру, роблять простір більш живим і затишним, ніби кухня створена не лише для приготування їжі, а для щоденного життя, спілкування і натхнення.
Якою буде кухня у 2026 році?
Експерти прогнозують, що кухні 2026 року стануть більш виразними, теплими та "живими". Про це пише House Beautiful.
Головний тренд – це поєднання функціональності й дизайну, де кухня виступає як частина житлового простору, а не лише місце для готування.
Серед ключових тенденцій:
- Плитка та фактури – натуральний камінь, дерево, мозаїка замінюють гладкі поверхні.
- Теплі текстури – дерево, камінь і тканинні елементи роблять простір затишним.
- Акцентна техніка – холодильники й плити стають частиною дизайну.
- Мармур у деталях – використовується не тільки на стільницях, а й у полицях чи віконних рамах.
- Єдині кольорові палітри – кухні оформлюють в одному тоні або близьких відтінках.
- Скульптурні острови – меблі стають більш декоративними та "мистецькими".
- Декоративні витяжки – перетворюються на дизайнерський елемент.
- Кухні як вітальні – простір стає більш домашнім і затишним.
- Маленькі деталі з характером – ручки, карнизи, оздоблення додають індивідуальності.
- Окремі комори – допоміжні кухні для зберігання й побуту.
- Барні зони – кавові або коктейльні куточки стають обов'язковими.
Ознаки, що інтер'єр вашої кухні застарів
Навіть сучасна кухня може видаватися застарілою через деякі деталі.
- Занадто багато металу – робить простір холодним і "заводським".
- Темні гранітні стільниці – мають важкий вигляд і перевантажують інтер'єр.
- Подвійні острови – колись були розкішшю, але зараз часто незручні.
- Мікрохвильовка над плитою – старомодний підхід, таке розташування може погіршувати вентиляцію.
- Яскравий холодильник вибивається з дизайну і порушує гармонію.
- Обертові стійки для спецій – займають багато місця і виглядають громіздко.