Одним из самых ярких возвращений стали плиточные столешницы, которые были популярны еще в 1970-х годах. Об этом пишет Real Simple.
Смотрите также Создать легче чем вы думаете: как воссоздать греческий стиль в интерьере
Почему плиточные столешницы снова в моде?
Сегодня их снова используют не как винтажный элемент, а как стильный дизайнерский акцент.
Причина проста: современные кухни больше не воспринимаются только как рабочие зоны. Это пространства для общения, встреч, семейных моментов и даже самовыражения владельца жилья.
Дизайнеры объясняют, что плитка дает то, чего не могут дать сплошные материалы: характер и "живую" текстуру.
Видимые швы, легкие перепады оттенков и фактурность создают ощущение ручной работы. Из-за этого кухня кажется более теплой, более уютной и менее "стерильной".
Еще один важный момент – индивидуальность. Плитка позволяет создавать уникальные комбинации цветов и форм.
Как дизайнеры используют плиточные столешницы?
Кухонные острова как главный акцент
Вместо обычной столешницы кухонный остров полностью облицовывают плиткой. Так он становится центральным элементом интерьера – не просто рабочей поверхностью, а "сердцем" кухни, вокруг которого собираются люди.
Кухонные острова становятся центральным элементом интерьера / Фото Shannon Mcgrath for Robson Rak Architects & Interior Designers
Сплошные плиточные поверхности
Популярный прием – когда плитка переходит со столешницы на фартук и даже часть стены. Это создает единый визуальный поток без разрывов, делая кухню более целостной и гармоничной.
В моде – сплошные плиточные поверхности / Фото David Fitzgerald for Decente Designs
Цвета, вдохновленные природой
Чаще всего выбирают природные оттенки – зеленый, оливковый, песочный. Они создают ощущение покоя и гармонии и особенно удачно сочетаются с деревом или большими окнами с видом на сад.
Ретро-узоры и ручная плитка
Некоторые дизайнеры выбирают плитку с рисунками или даже ручной росписи. Она может иметь разную ориентацию или форму, что придает интерьеру артистичности и легкого ретро-настроения.
Популярность приобретают столешницы с ретро-узорами / Фото Dani Dazey
Средиземноморское настроение
Еще одно популярное направление – яркие плитки с декоративными мотивами (например, рыбами или орнаментами). В сочетании с темным деревом и металлическими деталями они создают атмосферу испанских или итальянских интерьеров.
На кухню возвращается средиземноморская атмосфера / Фото Katt Gao for J.Form
Глянцевая плитка с "живым" эффектом
Ручная плитка с неровной поверхностью и различным оттенком глазури добавляет глубины. Она красиво отражает свет и меняется в течение дня, делая кухню более динамичной.
В моде – глянцевая плитка с "живым" эффектом / Фото Nicole Franzen for GRT Architects
Итак, современная кухня больше не стремится к идеальной "холодной" ровности. Наоборот – ценится теплая, фактура и ручная работа.
Плиточные столешницы добавляют интерьеру тепла и характера, делают пространство более живым и уютным, будто кухня создана не только для приготовления пищи, а для ежедневной жизни, общения и вдохновения.
Какой будет кухня в 2026 году?
Эксперты прогнозируют, что кухни 2026 года станут более выразительными, теплыми и "живыми". Об этом пишет House Beautiful.
Главный тренд – это сочетание функциональности и дизайна, где кухня выступает как часть жилого пространства, а не только место для приготовления пищи.
Среди ключевых тенденций:
- Плитка и фактуры – натуральный камень, дерево, мозаика заменяют гладкие поверхности.
- Теплые текстуры – дерево, камень и тканевые элементы делают пространство уютным.
- Акцентная техника – холодильники и плиты становятся частью дизайна.
- Мрамор в деталях – используется не только на столешницах, но и в полках или оконных рамах.
- Единые цветовые палитры – кухни оформляют в одном тоне или близких оттенках.
- Скульптурные острова – мебель становится более декоративной и "художественной".
- Декоративные вытяжки превращаются в декоративный элемент – превращаются в дизайнерский элемент.
- Кухни как гостиные – пространство становится более домашним и уютным.
- Маленькие детали с характером – ручки, карнизы, отделка добавляют индивидуальности.
- Отдельные кладовые – вспомогательные кухни для хранения и быта.
- Барные зоны – кофейные или коктейльные уголки становятся обязательными.
Признаки, что интерьер вашей кухни устарел
Даже современная кухня может казаться устаревшей из-за некоторых деталей.
- Слишком много металла – делает пространство холодным и "заводским".
- Темные гранитные столешницы из темного гранита – имеют тяжелый вид и перегружают интерьер.
- Двойные острова – когда-то были роскошью, но сейчас часто неудобны.
- Микроволновка над плитой – старомодный подход, такое расположение может ухудшать вентиляцию.
- Яркий холодильник выбивается из дизайна и нарушает гармонию.
- Вращающиеся стойки для специй – занимают много места и выглядят громоздко.