Дизайнеры назвали 6 признаков, которые указывают на то, что ваш кухонный интерьер устарел. Об этом пишет The Spruce.

Что выдает устаревшую кухню?

Слишком индустриальные пространства

Ранее металлические элементы индустриальной кухни считались ультрасовременными. Однако сейчас чрезмерное их использование делает пространство холодным и стерильным. Холодный заводской стиль уже надоел, и сейчас дизайнеры отдают предпочтение более мягким, природным текстурам.

Чтобы добавить кухне уюта, лучше выбирать деревянные или окрашенные в природные оттенки фасады шкафов вместо большого количества металла.

Индустриальные пространства выходят из моды / Фото Pinterest

Темные гранитные столешницы

Хотя темные оттенки сейчас в моде, темный гранит на кухне тяжелый на вид и сложный в уходе. Современный интерьер больше стремится к легкости и простору, а темный гранит часто перегружает дизайн и сразу показывает следы и отпечатки.

Поэтому лучше выбирать деревянные столешницы, светлый гранит, мрамор или кварц с интересным рисунком.

Темные гранитные столешницы теряют популярность / Фото Pinterest

Двойные острова

Двойные кухонные острова когда-то символизировали роскошь, но на практике они неудобны.

В 2026 году стоит отказаться от двойных островов / Фото Pinterest

Микроволновки над плитой

В маленьких кухнях часто пытаются использовать вертикальное пространство. Впрочем, сегодня расположение микроволновки над плитой – признак устаревшей кухни. Кроме того, такое размещение может затруднять вентиляцию.

Дизайнеры советуют прятать микроволновку за дверцей шкафа, а вытяжку выводить наружу. Также ее можно разместить на кухонном острове, на столешнице или рядом с духовкой.

Не размещайте микроволновку над плитой / Фото Pinterest

Яркие холодильники

Яркие цвета отвлекают и нарушают баланс интерьера. Лучше использовать нержавеющую сталь или панели, гармонирующие с дизайном кухни. Встроенные холодильники под цвет шкафов также имеют современный и элегантный вид.

Яркие холодильники не всегда хороший выбор / Фото Pinterest

Вращающиеся стойки для специй

Ранее популярные вращающиеся "ленивые Сьюзи" занимают много места и и кажутся громоздкими.

Важно иметь легкий доступ к специям, которые вы используете ежедневно, без вращения тяжелых конструкций. Вместо этого лучше организовать специи в ящиках с перегородками или на открытых полках рядом с плитой.

Вращающиеся стойки под специи вышли из моды / Фото Pinterest

6 признаков того, что ваша кухня – в тренде

Как пишет Apartment Theraphy, в 2026 году дизайн кухни сочетает комфорт, стиль и функциональность, и некоторые элементы уже стали обязательными для современного интерьера. Среди них:

Большая встроенная кладовая – просторный шкаф для хранения продуктов и кухонных принадлежностей. Современные кладовые оснащают шкафами, латунными полками и декоративными деталями, чтобы они стали частью интерьера, а не просто хранилищем.

Ниша для плиты – отдельная зона для варочной поверхности со встроенной вытяжкой и декоративной плиткой. Такая ниша превращает практичный прибор в архитектурную деталь кухни.

Кофейная станция – маленькая зона с кофеваркой, чашками и аксессуарами для кофе. Она делает утренний ритуал приятным и добавляет стиля интерьеру.

Встроенные шкафы – фасады, вровень с каркасом мебели, часто с архитектурными деталями, нежными арками или оригинальной фурнитурой. Они придают кухне элегантности и ощущение продуманности.

Темное дерево для мебели – теплые оттенки, такие как венге, орех или махагон, сейчас популярны. Они добавляют кухне глубины и сочетаются как с классическими, так и с современными элементами дизайна.

Вместе эти детали делают кухню не просто местом для приготовления пищи, а стильным и уютным пространством, где практичность сочетается с эстетикой.

Новый тренд со шторами в Европе

В 2026 году шторы снова в моде, но теперь их вешают не на окна, а на стены как декоративный элемент.

Большие полотна добавляют комнате объема, уюта и глубины, а плотные ткани даже поглощают звук.

Такой декор освежает интерьер без ремонта и может стать ярким акцентом или гармонично сочетаться с другими элементами комнаты.