Эти 6 привычных вещей в доме "тихо" загрязняют воздух
- Кухня, системы отопления, средства для уборки, влажная техника, свечи и освежители воздуха являются основными источниками загрязнения воздуха в доме.
- Эксперты рекомендуют использовать вытяжки, регулярно чистить фильтры систем отопления, выбирать средства без запаха, избегать дыма и использовать очистители воздуха.
Воздух в вашем доме может быть в 5 раз более загрязненным, чем на улице. Зимой ситуация еще хуже. Из-за закрытых окон и работы отопления помещения плохо проветриваются, а грязь накапливается.
Эксперты по качеству воздуха назвали основные источники проблемы, пишет CNET.
Какие вещи дома больше всего портят воздух?
Приготовление пищи (особенно газовые плиты)
Кухня – главный источник загрязнения воздуха в доме. Во время готовки на сильном огне, особенно на газе, выделяются мелкие частицы (PM2.5), которые попадают в легкие. Поэтому следует использовать вытяжку с отводом воздуха наружу.
Системы отопления и кондиционирования (HVAC)
Грязные фильтры и плохое обслуживание могут способствовать распространению пыли и плесени по всему дому. Эксперты рекомендуют обслуживать систему дважды в год и регулярно менять фильтры.
Средства для уборки
Многие моющие средства содержат летучие органические соединения (VOC), которые могут вызвать тошноту, головную боль и проблемы с дыханием.
Стоит выбирать средства без запаха или с минимальным количеством ароматизаторов
Влажная техника
Стиральные машины, душевые, холодильники с льдогенераторами могут накапливать плесень. Поэтому надо регулярно мыть и просушивать эти приборы.
Свечи и благовония
Любое, выделяющее дым, ухудшает качество воздуха. Даже ароматические свечи создают мелкие частицы в воздухе.
Освежители воздуха и эфирные масла
Они лишь маскируют запахи, но могут дополнительно загрязнять воздух. К тому же некоторые ароматизаторы могут быть опасными для домашних животных. Альтернативой могут стать очиститель воздуха или средства с содой или активированным углем.
The Times of India рассказывает, как улучшить воздух в доме:
- Проветривать помещение и использовать вытяжку во время готовки.
- Выбирать индукционные или электрические плиты.
- Использовать мягкие или малопахучие моющие средства.
- Регулярно убирать пыль влажной тканью и чистить влажные приборы.
- Использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами, особенно в городах с загрязнением.
Какие бытовые приборы вредны для здоровья?
- Корейские ученые обнаружили, что бытовые приборы, такие как тостеры и фены, выбрасывают триллионы ультрамелких частиц, которые могут проникать глубоко в легкие.
- Исследование показало, что конструкция приборов влияет на уровень загрязнения, а тяжелые металлы, содержащиеся в частицах, повышают риск цитотоксичности и воспаления.