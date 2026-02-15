Укр Рус
15 февраля, 14:25
Эти 6 привычных вещей в доме "тихо" загрязняют воздух

Анастасия Колесникова
  • Кухня, системы отопления, средства для уборки, влажная техника, свечи и освежители воздуха являются основными источниками загрязнения воздуха в доме.
  • Эксперты рекомендуют использовать вытяжки, регулярно чистить фильтры систем отопления, выбирать средства без запаха, избегать дыма и использовать очистители воздуха.

Воздух в вашем доме может быть в 5 раз более загрязненным, чем на улице. Зимой ситуация еще хуже. Из-за закрытых окон и работы отопления помещения плохо проветриваются, а грязь накапливается.

Эксперты по качеству воздуха назвали основные источники проблемы, пишет CNET.

Какие вещи дома больше всего портят воздух?

Приготовление пищи (особенно газовые плиты)

Кухня – главный источник загрязнения воздуха в доме. Во время готовки на сильном огне, особенно на газе, выделяются мелкие частицы (PM2.5), которые попадают в легкие. Поэтому следует использовать вытяжку с отводом воздуха наружу.

Системы отопления и кондиционирования (HVAC)

Грязные фильтры и плохое обслуживание могут способствовать распространению пыли и плесени по всему дому. Эксперты рекомендуют обслуживать систему дважды в год и регулярно менять фильтры.

Средства для уборки

Многие моющие средства содержат летучие органические соединения (VOC), которые могут вызвать тошноту, головную боль и проблемы с дыханием.

Стоит выбирать средства без запаха или с минимальным количеством ароматизаторов / Фото Cnet

Влажная техника

Стиральные машины, душевые, холодильники с льдогенераторами могут накапливать плесень. Поэтому надо регулярно мыть и просушивать эти приборы.

Свечи и благовония

Любое, выделяющее дым, ухудшает качество воздуха. Даже ароматические свечи создают мелкие частицы в воздухе.

Освежители воздуха и эфирные масла

Они лишь маскируют запахи, но могут дополнительно загрязнять воздух. К тому же некоторые ароматизаторы могут быть опасными для домашних животных. Альтернативой могут стать очиститель воздуха или средства с содой или активированным углем.

The Times of India рассказывает, как улучшить воздух в доме:

  • Проветривать помещение и использовать вытяжку во время готовки.
  • Выбирать индукционные или электрические плиты.
  • Использовать мягкие или малопахучие моющие средства.
  • Регулярно убирать пыль влажной тканью и чистить влажные приборы.
  • Использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами, особенно в городах с загрязнением.

Какие бытовые приборы вредны для здоровья?

  • Корейские ученые обнаружили, что бытовые приборы, такие как тостеры и фены, выбрасывают триллионы ультрамелких частиц, которые могут проникать глубоко в легкие.
  • Исследование показало, что конструкция приборов влияет на уровень загрязнения, а тяжелые металлы, содержащиеся в частицах, повышают риск цитотоксичности и воспаления.