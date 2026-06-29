Многие допускают эту ошибку в жару: почему не стоит наклеивать фольгу на окна

В период аномальной жары многие люди пытаются охладить жилье с помощью подручных средств. Один из самых распространенных "народных лайфхаков" – заклеить окна алюминиевой фольгой, чтобы отражать солнечные лучи.

Однако специалисты Tom's Guide предупреждают : такой способ может не только оказаться малоэффективным, но и привести к повреждению стекла.

Смотрите также: Из-за аномальной жары в Ровенской и Хмельницкой областях начались аварийные отключения электроэнергии

Почему фольга может быть опасной?

Главная проблема заключается в резком перепаде температур. Когда фольгу наклеивают непосредственно на стекло, она изменяет распределение тепла по поверхности окна. Одна часть стекла может сильно нагреваться, тогда как другая остается относительно прохладной.

Из-за такой неравномерности возникает термическое напряжение, которое в отдельных случаях способно вызвать появление трещин, особенно в больших стеклопакетах или окнах, уже имеющих микроповреждения. Наибольшему риску подвержены современные двух- и трехкамерные стеклопакеты, имеющие специальные энергосберегающие покрытия.

Почему производители не рекомендуют самостоятельно наносить покрытия?

Специалисты рекомендуют использовать только те солнцезащитные пленки или покрытия, которые одобрены производителем конкретного типа окон. В Министерстве энергетики США отмечают , что для уменьшения нагрева помещений следует применять специальные Low-E-пленки или энергоэффективные наружные системы защиты.

Такие материалы проходят испытания и рассчитаны на безопасную работу со стеклопакетами. Самодельные решения, в частности обычная кухонная фольга, не предназначены для использования на оконном стекле.



Почему не стоит клеить фольгу на окна во время жары / Фото Unsplash

Как защитить квартиру от жары без риска?

Эксперты советуют использовать более безопасные способы борьбы с перегревом помещения:

закрывать окна наружными рольставнями;

использовать плотные светоотражающие шторы или жалюзи;

проветривать квартиру ночью и ранним утром, когда температура ниже;

устанавливать сертифицированные солнцезащитные пленки, рекомендованные производителем окон.

Ранее мы писали, что в Греции популярность приобрел простой "бутылочный трюк", который помогает снизить температуру в комнате без дополнительных затрат на технику. Метод предельно прост: пластиковые бутылки наполняют водой примерно на 70–80%, замораживают, а затем размещают перед или за вентилятором. Воздух, проходя через холодную поверхность, становится ощутимо прохладнее и распространяется по комнате.