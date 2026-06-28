Немцы почти не покупают кондиционеры: почему так происходит и как они спасаются от жары

В то время как во многих странах кондиционер уже давно стал обязательным элементом жилья, в Германии он до сих пор остается скорее исключением, чем правилом. Несмотря на то, что лето становится всё жарче, а периоды экстремальной жары учащаются, лишь небольшая часть немецких домохозяйств оборудована системами кондиционирования.

Как сообщает Deutsche Welle, главная причина заключается не в нежелании людей покупать кондиционеры, а в особенностях жилищного фонда страны.

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Какова ситуация с кондиционерами в Германии?

По данным исследований, кондиционерами оснащены лишь около 6% немецких домохозяйств. Для сравнения: в США этот показатель достигает почти 90%. Эксперты объясняют, что еще до недавнего времени климат в Германии был достаточно умеренным, поэтому при строительстве жилья основное внимание уделялось не охлаждению, а сохранению тепла зимой.

Основным препятствием для установки кондиционеров является конструкция большинства жилых зданий. Многие дома, построенные десятки лет назад, имеют толстые теплоизолированные стены и не предусматривают монтаж современных систем кондиционирования. Их установка часто требует серьезной реконструкции, что значительно увеличивает стоимость работ. Ситуацию осложняют строгие строительные нормы, особенно в исторических районах городов, где любые изменения фасадов могут быть запрещены.

Еще одним фактором является высокая доля арендуемого жилья. Многие немцы снимают квартиры, а владельцы недвижимости нередко не разрешают устанавливать наружные блоки кондиционеров. Кроме того, сами арендаторы не всегда готовы вкладывать значительные средства в модернизацию жилья, которое им не принадлежит.



В Германии кондиционерами оснащены лишь около 6% домохозяйств / Фото Pexels

Почему всё меняется?

Несмотря на все трудности, ситуация постепенно меняется. Из-за климатических изменений волны жары в Европе становятся всё более продолжительными и интенсивными. Это заставляет жителей Германии всё чаще задумываться об установке систем охлаждения.

По данным DW, с 2019 по 2024 год спрос на кондиционеры и холодильные системы в Германии вырос примерно на 75%. Эксперты прогнозируют, что эта тенденция будет только усиливаться. Высокая стоимость также сдерживает покупателей. Одной из причин медленного распространения кондиционеров остаются высокие затраты на их использование.

Помимо стоимости самого оборудования и монтажа, существенным фактором являются цены на электроэнергию. Согласно общеевропейскому исследованию, 38% жителей Европы заявили, что не могут позволить себе регулярно охлаждать жилье из-за высоких тарифов.

Что выбирают вместо этого?

Именно поэтому в Германии всё больше внимания уделяют альтернативным способам борьбы с жарой:

качественной теплоизоляции,

наружным жалюзи,

естественной вентиляции и озеленению городского пространства, которые помогают снизить температуру без значительного увеличения энергопотребления.

Ранее мы писали, что в Европе набирает популярность новая технология охлаждения жилья, состоящая из тонких трубок, по которым циркулирует охлажденная вода температурой от +14 до +18 градусов. Эта система не создает мощных потоков холодного воздуха, а постепенно отводит избыточное тепло из помещения, обеспечивая равномерное охлаждение.