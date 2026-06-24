Как пишет Express, даже без кондиционера температуру в комнате можно снизить с помощью простых бытовых приёмов.

Смотрите также : В Греции все так делают: простой лайфхак, позволяющий охладить комнату без кондиционера

Как охладить комнату?

Один из ключевых факторов, на который советуют обратить внимание специалисты, – это скрытые источники тепла в спальне. В частности, многие электроприборы продолжают выделять тепло даже в режиме ожидания.

Смартфоны на зарядке, ноутбуки, телевизоры и другие устройства создают дополнительный нагрев, который в условиях современных теплоизолированных квартир может накапливаться в помещении и усиливать духоту ночью. Специалисты советуют по возможности полностью выключать электронику или убирать её из комнаты перед сном.

Какой неочевидный лайфхак поможет охладить спальню / Фото

Что еще советуют эксперты?

Отдельно эксперты обращают внимание на организацию пространства в спальне. Загроможденность под кроватью и вокруг нее может ухудшать циркуляцию воздуха, из-за чего теплые потоки задерживаются в зоне сна. Поскольку более прохладный воздух обычно опускается вниз, свободное пространство помогает улучшить вентиляцию и уменьшить ощущение жары.

Специалисты подчеркивают, что комфорт в спальне зависит не только от температуры, но и от общей организации пространства. Чем свободнее циркулирует воздух, тем легче организму охлаждаться и восстанавливаться во время сна.

Среди неожиданных советов экспертов – использование обычной грелки в качестве охлаждающего средства. Если наполнить её холодной водой или льдом и положить рядом в постель, она постепенно будет поглощать тепло тела, помогая снизить ощущение перегрева и облегчить засыпание даже в самые жаркие ночи.

Как охладить спальню без вентилятора?

Во время сильной жары люди ищут простые и доступные способы снизить температуру в комнате. Эксперт Кэти Белл советует один неожиданный, но эффективный трюк, который помогает быстрее заснуть даже в самые жаркие ночи. Она рекомендует смочить простыню холодной водой, хорошо отжать её, чтобы она осталась лишь влажной, и накрываться ею вместо одеяла.