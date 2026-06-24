Як пише Express, навіть без кондиціонера температуру в кімнаті можна знизити за допомогою простих побутових рішень.

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Як охолодити кімнату?

Один із ключових факторів, на який радять звернути увагу фахівці, – це приховані джерела тепла у спальні. Зокрема, багато електроприладів продовжують виділяти тепло навіть у режимі очікування.

Смартфони на зарядці, ноутбуки, телевізори та інші пристрої створюють додаткове нагрівання, яке в умовах сучасних теплоізольованих квартир може накопичуватися в приміщенні та посилювати задуху вночі. Фахівці радять по можливості повністю вимикати електроніку або прибирати її з кімнати перед сном.

Який неочевидний лайфхак допоможе охолодити спальню / Фото

Що ще радять експерти?

Окремо експерти звертають увагу на організацію простору в спальні. Захаращеність під ліжком і навколо нього може погіршувати циркуляцію повітря, через що теплі потоки затримуються в зоні сну. Оскільки прохолодніше повітря зазвичай опускається вниз, вільний простір допомагає покращити вентиляцію та зменшити відчуття спеки.

Фахівці наголошують, що комфорт у спальні залежить не лише від температури, а й від загальної організації простору. Чим вільніше циркулює повітря, тим легше організму охолоджуватися та відновлюватися під час сну.

Серед несподіваних порад експертів – використання звичайної грілки як охолоджувального засобу. Якщо наповнити її холодною водою або льодом і покласти поруч у ліжко, вона поступово поглинатиме тепло тіла, допомагаючи знизити відчуття перегріву та полегшити засинання навіть у найспекотніші ночі.

Як охолодити спальню без вентилятора?

Під час сильної спеки люди шукають прості та доступні способи знизити температуру в кімнаті. Експертка Кейті Белл радить один несподіваний, але ефективний трюк, який допомагає швидше заснути навіть у найспекотніші ночі. Вона рекомендує змочити простирадло холодною водою, добре відтиснути його, щоб воно залишилося лише вологим, і накриватися ним замість ковдри.