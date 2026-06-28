Як повідомляє Deutsche Welle, головна причина полягає не у небажанні людей купувати кондиціонери, а в особливостях житлового фонду країни.

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Яка ситуація з кондиціонерами в Німеччині?

За даними досліджень, кондиціонерами оснащені лише близько 6% німецьких домогосподарств. Для порівняння, у США цей показник сягає майже 90%. Експерти пояснюють, що ще донедавна клімат у Німеччині був достатньо помірним, тому під час будівництва житла головну увагу приділяли не охолодженню, а збереженню тепла взимку.

Основною перешкодою для встановлення кондиціонерів є конструкція більшості житлових будівель. Багато будинків, зведених десятки років тому, мають товсті теплоізольовані стіни та не передбачають монтаж сучасних систем кондиціонування. Їх встановлення часто потребує серйозної реконструкції, що значно збільшує вартість робіт. Ситуацію ускладнюють суворі будівельні норми, особливо в історичних районах міст, де будь-які зміни фасадів можуть бути заборонені.

Ще одним фактором є висока частка орендованого житла. Багато німців винаймають квартири, а власники нерухомості нерідко не дозволяють встановлювати зовнішні блоки кондиціонерів. Крім того, самі орендарі не завжди готові вкладати значні кошти в модернізацію житла, яке їм не належить.



У Німеччині кондиціонерами оснащені лише близько 6% домогосподарств / Фото Pexels

Чому все змінюється?

Попри всі труднощі, ситуація поступово змінюється. Через кліматичні зміни хвилі спеки в Європі стають дедалі тривалішими та інтенсивнішими. Це змушує жителів Німеччини все частіше замислюватися над встановленням систем охолодження.

За даними DW, з 2019 до 2024 року попит на кондиціонери та холодильні системи в Німеччині зріс приблизно на 75%. Фахівці прогнозують, що ця тенденція лише посилюватиметься. Висока вартість також стримує покупців Однією з причин повільного поширення кондиціонерів залишаються високі витрати на їх використання.

Окрім вартості самого обладнання та монтажу, суттєвим фактором є ціни на електроенергію. Згідно із загальноєвропейським дослідженням, 38% мешканців Європи заявили, що не можуть дозволити собі регулярно охолоджувати житло через високі тарифи.

Що обирають натомість?

Саме тому в Німеччині дедалі більше уваги приділяють альтернативним способам боротьби зі спекою:

якісній теплоізоляції,

зовнішнім жалюзі,

природній вентиляції та озелененню міського простору, які допомагають знизити температуру без значного збільшення енергоспоживання.

Раніше ми писали, що в Європі набирає популярності нова технологія охолодження житла, яка складаються з тонких трубок, якими циркулює охолоджена вода температурою від +14 до +18 градусів. Ця система не створює потужних потоків холодного повітря, а поступово забирає надлишкове тепло з приміщення, забезпечуючи рівномірне охолодження.