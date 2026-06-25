Як зазначає The Times, експерти рекомендують робити акцент на пасивному охолодженні будівель: зовнішніх жалюзі, сонцезахисті, вентиляції та теплоізоляції.
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Крім того, популярності набрають спеціальні системи охолодження, які складаються з тонких трубок, якими циркулює охолоджена вода температурою від +14 до +18 градусів. Як пояснює ScienceDirect, така система працює інакше, ніж звичайний кондиціонер.
Вона не створює потужних потоків холодного повітря, а поступово забирає надлишкове тепло з приміщення, забезпечуючи рівномірне охолодження. Принцип роботи досить простий: тепле повітря природним чином піднімається до стелі та віддає частину тепла охолодженій поверхні. Завдяки цьому в кімнаті підтримується комфортна температура без протягів, різких перепадів і шуму.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Як працюють спеціальні системи охолодження / Фото Pexels
Які переваги має нова технологія?
Серед переваг нової технології називають:
- практично безшумну роботу,
- відсутність пересушування повітря,
- рівномірний розподіл температури,
- нижче споживання електроенергії.
За оцінками виробників, енерговитрати можуть бути на 20 – 30% меншими порівняно з традиційними системами кондиціонування за аналогічного рівня комфорту. Втім, масовому поширенню технології поки заважає висока вартість встановлення.
Експерти прогнозують, що зі зростанням температур і вимог до енергоощадності інтерес до променевого охолодження лише посилюватиметься.
Як охолодити квартиру без кондиціонеру?
Водночас фахівці нагадують, що навіть без дорогих систем можна знизити температуру в оселі. Для цього радять:
- закривати вікна у найспекотніші години дня,
- використовувати світловідбивні ролети або щільні штори,
- а також провітрювати приміщення вночі та рано-вранці.
Саме через вікна влітку до житла потрапляє значна частина небажаного тепла.