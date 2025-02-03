Необходимые материалы у вас уже есть: как своими руками сделать книжную подставку

Если вы книголюб, то наверняка видели стильные книжные подставки, которые популярны в интернете. Они помогают держать книгу открытой без повреждения корешка, демонстрировать красивые обложки и даже создают место для держания напитка.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, хотя такие подставки можно приобрести во многих магазинах, сделать ее самостоятельно – простое и экономное решение. Как с помощью нескольких кусочков дерева создать уникальную вещь, которая будет соответствовать вашему стилю и интерьеру, рассказываем дальше.

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Как собственноручно сделать книжную подставку

Для того, чтобы изготовить книжную подставку своими руками, вам нужно взять 3 деревянные доски шириной примерно в 15 сантиметров и длиной в 15, 20 и 30 сантиметров, пыли, столярный клей, гвозди, краску или лак, шлифовальную бумагу.

Первым шагом разрежьте древесину, чтобы получить 3 доски соответствующих размеров, если их нет. Далее один край доски, длиной в 30 сантиметров, срежьте под углом 30 градусов. Она будет основой подставки.

То же самое сделайте с концами других двух, но в противоположных направлениях. Отшлифуйте доски. Это важный шаг перед покраской.

Как сделать подставку для книг: смотрите видео

Теперь соедините доски между собой. Используя столярный клей, склейте две меньшие части в форме палатки. Затем приклейте более длинную доску к угловому концу основы, создавая треугольную поддержку для книги.

Закрепите конструкцию. Используйте гвозди для дополнительной прочности. Если головки гвоздей видны, спрячьте их с помощью древесного наполнителя.

После этого выберите цвет, подходящий к вашему интерьеру, и покрасьте или украсьте подставку рисунками или узорами.

Теперь ваши книги всегда будут в порядке, а их чтение станет еще более комфортным.