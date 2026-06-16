Летающие кресла: Дженнифер Энистон возродила мебельный тренд 1970-х в своей гостиной

Гостиная актрисы Дженнифер Энистон в доме в Бел-Эйре возвращает в моду один из самых противоречивых трендов 1970-х — подвесные кресла. То, что когда-то считалось устаревшим ретро, в 2026 году снова стало стильным акцентом для дома.

Дом актрисы оформлен в стиле середины века: большие панорамные окна, деревянный пол, много света и натуральных материалов. Именно на этом фоне особенно выделяется подвесное кресло, которое словно "плавает" в пространстве. На это обращает внимание Homes and gardens.

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Почему подвесное кресло снова в центре внимания дизайнеров?

Когда-то такие кресла были почти в каждом голливудском доме, а теперь они возвращаются как символ легкости, отдыха и летнего настроения. Дизайнер Стивен Шэдли удачно соединил ретро-деталь с современным интерьером, поэтому пространство выглядит одновременно ностальгическим и очень актуальным.

Дизайнеры объясняют популярность такой мебели просто: люди хотят, чтобы дом дарил больше радости и ощущения комфорта. Подвесное кресло создает атмосферу отдыха – будто ты в загородном доме или на курорте.

Еще одна причина возвращения тренда – мода на натуральные материалы. Ротанг, дерево, теплые природные цвета и "живые" текстуры снова стали главными элементами интерьера. Именно поэтому стиль 1970-х с его расслабленной, солнечной атмосферой вдохновляет дизайнеров в 2026 году.

Впрочем, перед установкой такого кресла стоит проверить прочность потолка, ведь конструкция требует надежного крепления. Для арендованного жилья дизайнеры советуют альтернативу – кресло-кокон на отдельной подставке.

Подвесное кресло в гостиной Дженнифер Энистон: смотрите фото

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