Будинок акторки оформлений у стилі середини століття: великі панорамні вікна, дерев'яна підлога, багато світла та природних матеріалів. Саме на цьому тлі особливо виділяється підвісне крісло, яке ніби "плаває" у просторі. На це звертає увагу Homes and gardens.

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Чому підвісне крісло знову у центрі уваги дизайнерів?

Колись такі крісла були майже в кожному голлівудському домі, а тепер вони повертаються як символ легкості, відпочинку й літнього настрою. Дизайнер Стівен Шедлі вдало поєднав ретро-деталь із сучасним інтер'єром, тому простір одночасно ностальгійний і дуже актуальний на вигляд.

Дизайнери пояснюють популярність таких меблів просто: люди хочуть, щоб дім дарував більше радості та відчуття комфорту. Підвісне крісло створює атмосферу відпочинку – ніби ти у заміському будинку чи на курорті.

Ще одна причина повернення тренду – мода на натуральні матеріали. Ротанг, дерево, теплі природні кольори та "живі" текстури знову стали головними елементами інтер’єру. Саме тому стиль 1970-х із його розслабленою, сонячною атмосферою надихає дизайнерів у 2026 році.

Втім, перед встановленням такого крісла варто перевірити міцність стелі, адже конструкція потребує надійного кріплення. Для орендованого житла дизайнери радять альтернативу – крісло-кокон на окремій підставці.

Підвісне крісло у вітальні Дженніфер Еністон: дивіться фото

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