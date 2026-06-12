Вітальня Кім оформлена у популярній палітрі грейдж – поєднанні сірого та бежевого. Про це пише Homes and gardens.

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Як у вітальні Кім використані нейтральні відтінки?

Попри величезні масштаби будинку, кімната не здається холодною чи бездушною. Навпаки – вона є м'якою, спокійною та наповненою світлом. Дизайнери зробили ставку не на яскраві кольори, а на фактури. Тут поєднуються льон, букле, дерево, камінь, матові та глянцеві поверхні. Саме різноманіття текстур додає інтер'єру глибини й робить його "живим".

Експерти пояснюють: секрет теплого мінімалізму – у багатошаровості. Світлі дивани, м'які килими, натуральне дерево та легкі тканини створюють атмосферу спокою, яка особливо актуальна у 2026 році. При цьому кімната не видається стерильною, бо її доповнюють виразні акцентні деталі – наприклад, темні меблі або незвичайні арт-об'єкти.

Яка на вигляд вітальня Кім Кардаш'ян: дивіться фото

Дизайнери радять не боятися нейтральних кольорів. Бежеві та кремові відтінки легко поєднуються з іншими кольорами й дозволяють змінювати настрій простору за допомогою декору. А натуральні матеріали – дерево, камінь чи льон – додають інтер'єру природності та затишку. Саме тому стиль Кім Кардаш’ян сьогодні називають ідеальним прикладом "тихої розкоші" – елегантного, але спокійного інтер'єру без зайвого блиску.

Раніше ми писали про те, що кухонні шафи Кемерон Діаз стали новим дизайнерським трендом. Замість традиційного білого акторка обрала насичений смарагдово-зелений відтінок. Дизайнери кажуть, що білі кухні та спокійні зелені відтінки вже набридають, тому в моду входять глибші кольори – смарагдові та "дорогоцінні". Їх радять поєднувати із золотими або латунними деталями та дерев'яними текстурами.