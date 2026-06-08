Один із найвпізнаваніших прикладів, який часто можна побачити в ретро-серіалах, на кшталт "Викликайте акушерку", – це кухонні шафи English Rose. Вони були дуже популярними у 50-х роках у Великій Британії. Про це пише House Digest.

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Чому ретро-кухні з 50-х знову привертають увагу?

Їх виготовляли з надлишків алюмінію, який залишився після Другої світової війни, тому вони були недорогими у виробництві.

English Rose стали однією з перших модульних систем кухонних шаф, які можна було збирати як конструктор і підлаштовувати під будь-який простір. Однією з головних переваг була вигнута форма фасадів шухляд – вона давала більше робочого простору на стільниці.

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Завдяки алюмінію такі шафи були міцними й довговічними.

Крім того, їх можна було перефарбовувати майже в будь-який колір, що робило дизайн дуже гнучким.

Саме тому сьогодні вони знову викликають інтерес у дизайнерів.

Якщо ви хочете створити ретро-кухню, яка не виходить з моди, English Rose можуть бути хорошим варіантом. Вони практичні, міцні та мають унікальний вінтажний вигляд. Але є проблема – їх більше не виробляють, тому знайти оригінальні моделі непросто.

Яка на вигляд кухня English Rose: дивіться фото

Кухонні сидіння з 1960-х знову у тренді

У 1960-х роках на кухнях були популярні банкетки – затишні куточки зі столом і вбудованими лавками для їжі та спілкування.

Цей ретро-формат повертається і стає одним із трендів кухонного дизайну у 2026 році.

Такі сидіння зручні, економлять простір і створюють відчуття затишку, тому підходять як для сімейних обідів, так і для зустрічей із друзями. Сучасні банкетки більш стильні за своїх попередників. Це можуть бути м'які кутові диванчики або компактні дерев'яні конструкції, які легко вписуються навіть у невеликі кухні.