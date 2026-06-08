Один из самых узнаваемых примеров, который часто можно увидеть в ретро-сериалах, вроде "Вызывайте акушерку", – это кухонные шкафы English Rose. Они были очень популярными в 50-х годах в Великобритании. Об этом пишет House Digest.

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Почему ретро-кухни из 50-х снова привлекают внимание?

Их изготавливали из излишков алюминия, который остался после Второй мировой войны, поэтому они были недорогими в производстве.

English Rose стали одной из первых модульных систем кухонных шкафов, которые можно было собирать как конструктор и подстраивать под любое пространство. Одним из главных преимуществ была изогнутая форма фасадов ящиков – она давала больше рабочего пространства на столешнице.

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Благодаря алюминию такие шкафы были прочными и долговечными.

Кроме того, их можно было перекрашивать почти в любой цвет, что делало дизайн очень гибким.

Именно поэтому сегодня они снова вызывают интерес у дизайнеров.

Если вы хотите создать ретро-кухню, которая не выходит из моды, English Rose могут быть хорошим вариантом. Они практичны, прочные и имеют уникальный винтажный вид. Но есть проблема – их больше не производят, поэтому найти оригинальные модели непросто.

Какая на вид кухня English Rose: смотрите фото

Кухонные сиденья из 1960-х снова в тренде

В 1960-х годах на кухнях были популярны банкетки – уютные уголки со столом и встроенными скамейками для еды и общения.

Этот ретро-формат возвращается и становится одним из трендов кухонного дизайна в 2026 году.

Такие сиденья удобные, экономят пространство и создают ощущение уюта, поэтому подходят как для семейных обедов, так и для встреч с друзьями. Современные банкетки более стильные, чем их предшественники. Это могут быть мягкие угловые диванчики или компактные деревянные конструкции, которые легко вписываются даже в небольшие кухни.