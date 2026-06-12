Гостиная Ким оформлена в популярной палитре грейдж – сочетании серого и бежевого. Об этом пишет Homes and gardens.

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Как в гостиной Ким использованы нейтральные оттенки?

Несмотря на огромные масштабы дома, комната не кажется холодной или бездушной. Наоборот – она является мягкой, спокойной и наполненной светом. Дизайнеры сделали ставку не на яркие цвета, а на фактуры. Здесь сочетаются лен, букле, дерево, камень, матовые и глянцевые поверхности. Именно многообразие текстур добавляет интерьеру глубины и делает его "живым".

Эксперты объясняют: секрет теплого минимализма – в многослойности. Светлые диваны, мягкие ковры, натуральное дерево и легкие ткани создают атмосферу спокойствия, которая особенно актуальна в 2026 году. При этом комната не кажется стерильной, потому что ее дополняют выразительные акцентные детали – например, темная мебель или необычные арт-объекты.

Какая на вид гостиная Ким Кардашьян: смотрите фото

Дизайнеры советуют не бояться нейтральных цветов. Бежевые и кремовые оттенки легко сочетаются с другими цветами и позволяют менять настроение пространства с помощью декора. А натуральные материалы – дерево, камень или лен – добавляют интерьеру естественности и уюта. Именно поэтому стиль Ким Кардашьян сегодня называют идеальным примером "тихой роскоши" – элегантного, но спокойного интерьера без лишнего блеска.

Ранее мы писали о том, что кухонные шкафы Кэмерон Диаз стали новым дизайнерским трендом. Вместо традиционного белого актриса выбрала насыщенный изумрудно-зеленый оттенок. Дизайнеры говорят, что белые кухни и спокойные зеленые оттенки уже надоедают, поэтому в моду входят более глубокие цвета – изумрудные и "драгоценные". Их советуют сочетать с золотыми или латунными деталями и деревянными текстурами.