Плитка или ламинат: какой пол сделать на кухне

Кухня – это без преувеличения одна из важнейших комнат в доме, а напольное покрытие играет не только эстетическую, но и практическую роль. Самыми распространенными вариантами пола на кухне является плитка и ламинат, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

При выборе материала следует учитывать долговечность, устойчивость к повреждениям и влажности, а также факт того, как легко убирать пол. Что же выбрать – плитку или ламинат – объясняет 24 Канал.

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Какой пол для кухни выбрать

Традиционно для кухни выбирают плитку. Без колебаний ее можно называть "королевой кухни", ведь она имеет множество практических преимуществ.

Так, плитка:

устойчива к влаге и не впитывает пятна, кроме швов, которые могут со временем загрязниться,

не боится перепадов температур и долговечна,

легкая в уходе, ведь избавиться от грязи и жира очень легко.

В то же время ее можно повредить, если уронить тяжелый предмет. Поскольку на кухне такое случается очень часто, то плитка может треснуть, если на нее упадет какая-то кастрюля или тяжелая крышка.



Что постелить на пол на кухне / Фото Unsplash

Что касается ламината, то для кухни обязательно следует выбирать только влагостойкий. Эксперты говорят, что такой вариант является более бюджетным и простым в монтаже. Однако важно помнить, что плитка – устойчива к высоким температурам, а ламинат таких преимуществ не имеет.

В общем, эксперты рекомендуют выбирать плитку для кухни, если это отдельная комната, а ламинат – если говорится об open space с гостиной, где нужно создать уют.

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