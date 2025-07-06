Не все представляют угрозу: пособие по полезным для сада насекомым

Не все насекомые враги вашего огорода и сада. Некоторые из них являются важными помощниками в сохранении экосистемы, опылении растений и борьбе с вредителями.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, отказываясь от уничтожения каждого существа, которое ползет по вашим цветам или листьям, вы можете существенно улучшить здоровье и урожайность своего хозяйства. О наиболее полезных гостей, которых стоит оставить рядом, рассказываем дальше.

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Пауки агриопа

Несмотря на то, что пауки технически не являются насекомыми, их вклад в садовую экосистему невозможно переоценить. Пауки аргиопа, которых легко узнать по яркой желто-черной окраске и круглой паутине, ловят мух, кузнечиков и других вредителей. Они не агрессивны по отношению к людям и обычно остаются на своем месте. Их паутины можно найти возле высокой травы и многолетников. Лучшее, что можно сделать – не трогать их жилье.

Шмели

Шмели кажутся опасными, но на самом деле являются чрезвычайно важными опылителями. Они особенно полезны для культур, которые нуждаются в вибрационном опылении, например помидоры, перец и черника. Для привлечения шмелей высаживайте местные цветущие растения, цветущие от весны до осени, и избегайте пестицидов.

Божьи коровки

Божьи коровки – милые и чрезвычайно эффективные борцы с вредителями. Наибольшую пользу приносят их личинки, которые за свой короткий жизненный цикл уничтожают сотни тлей. Они также питаются клещами и щитовками. Для привлечения божьих коровок посадите в саду укроп, фенхель или бархатцы.

К слову, не все божьи коровки являются милыми гостями в саду. Важно различать, какие насекомые живут у вас на участке и не являются ли они неожиданными вредителями.

Многие насекомые приносят пользу саду / Фото Freepik

Бабочки

Бабочки – не только украшение сада, но и важные показатели здоровой экосистемы. Чтобы привлечь взрослых особей, высаживайте богатые на нектар цветы – флокс, клевер и другие местные виды.

Богомолы

Богомол – настоящий хищник в мире насекомых. Он охотится почти на все, что движется, иногда даже на других полезных насекомых. Но несмотря на это, его присутствие в основном приносит пользу. Чтобы привлечь богомолов, оставляйте в саду немного дикой растительности и не слишком тщательно убирайте листья.

Повисюховые мухи

Их часто путают с пчелами из-за похожего вида, но они не жалят и очень полезны. Их личинки поедают тлей, а взрослые особи опыляют растения. Особенно им нравятся цветы с плоской верхушкой, например, тысячелистник или горная мята.

Жужелицы

Эти блестящие жуки охотятся ночью, уничтожая гусениц, слизней и других мягкотелых вредителей. Их можно увидеть на почве или среди мульчи у основания растений. Чтобы они появились в вашем саду, не перекапывайте почву слишком часто и поддерживайте умеренный слой мульчи.