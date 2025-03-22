Не только для красоты: зачем на полотенцах специальные полоски

Ежедневно каждый из нас пользуется полотенцем. Наверное, каждый из нас замечал полоски на нем, но мало кто задумывался об истинном их предназначении.

Сейчас в сети вспыхнула настоящая дискуссия относительно истинного назначения. Ее начал в сети Х пользователь @natemcgrady, передает 24 Канал.

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Зачем на полотенцах странные полоски

В сети один из пользователей поинтересовался, какое назначение полосок на полотенцах. Этот вопрос спровоцировал активную дискуссию в сети, ведь одного объяснения не существует.

Так, один из пользователей заявил, что специальные полоски предназначены для того, чтобы прищепки лучше держались на полотенцах, когда то сушится после стирки.

Загните верхний конец так, чтобы обе "сшитые" полоски лежали друг на друге, когда вы вешаете его на веревку для стирки. Так прищепка лучше держится и не так быстро улетает на ветру,

– заявил один из пользователей.

Какое назначение полосок на полотенце / Фото Freepik

Другой пользователь предположил, что эти полоски производители делают для того, чтобы те лучше держались на теле. Также в сети пишут, что специальная кайма добавляет красоты и позволяет удобно складывать полотенце. Кроме того, такая полоска позволяет лучше впитывать влагу благодаря своему более плотному переплетению.

Одной из самых убедительных теорий является та, что эти полоски являются частью ткачества. На старых текстильных производствах такими полосками обозначали конец одного полотенца и начало другого.

Некоторые заметил, что полоски – это как бы своеобразный "срок износа" полотенец. Мол, если полотенце становится такой же толщины, как и полоски, то это означает его полный износ.

Эта зона, известна как бордюр, помогает замедлить износ, улучшает способность полотенца поглощать влагу и придает ему элегантный вид,

– резюмировал другой пользователь.

Ранее в сети поделились идеей, как компактно сложить полотенца. Подробную инструкцию показали в видео.