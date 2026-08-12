Помидоры трескаются прямо на кусте: как спасти урожай

Помидоры могут выглядеть почти готовыми к сбору, но внезапно растрескаться прямо на ветке. В августе это особенно распространенная проблема, однако ее можно предотвратить. Огородникам рекомендуют не оставлять кусты без подкормки и следить за влажностью почвы.

Express.co.uk пишет, что август – период большой нагрузки для помидоров. Растение одновременно формирует и наливает плоды, поэтому нуждается в достаточном количестве питательных веществ и регулярном поливе.

Чем подкормить помидоры в августе?

В этот период помидорам особенно нужны калий и фосфор. По словам садовода, поделившегося советами в TikTok, в августе растения активно растут и созревают, поэтому становятся более "голодными" и нуждаются в дополнительном питании.

Август – это также время, когда ваши помидоры начнут бурно расти и созревать, поэтому они будут достаточно жаждущими и довольно "голодными",

– отметил он.

Регулярная подкормка помогает растениям поддерживать плодоношение. При этом для этого можно использовать специализированное удобрение для томатов.

Почему помидоры трескаются прямо на кусте?

Одной из причин может быть нестабильная влажность почвы. Когда земля длительное время пересыхает, а затем растение обильно поливают, томаты могут получить резкий приток влаги. Плоды быстро набирают воду, а кожица не всегда успевает адаптироваться к такому росту – в результате она трескается. Поэтому почву возле помидоров важно не доводить до полного пересыхания. Не менее опасен и чрезмерный полив.

Важно! Главное правило – избегать резких перепадов между сухой и слишком влажной почвой.

Как приготовить калийную подкормку из золы?

Автор YouTube-канала "Дом и приусадебный участок" Надежда Пидлисняк советует в качестве источника калия использовать обычную древесную золу. Для приготовления раствора потребуется:

1 стакан древесной золы;

10 литров воды.

Золу нужно размешать в воде, после чего раствор можно использовать для полива. По ее словам, настаивать раствор необязательно – его можно использовать сразу после приготовления, внося на влажную почву. Если же есть возможность оставить его на сутки-две, это также пойдет растениям на пользу.

Что делать с помидорами в августе: смотрите видео

Что еще важно сделать в августе?

Одной подкормки недостаточно, если почва постоянно пересыхает или, наоборот, остается переувлажненной. Поэтому в августе стоит следить сразу за двумя вещами:

подкормкой растений,

стабильностью полива.

Если обеспечить томатам необходимые питательные вещества и не допускать резких перепадов влажности, можно снизить риск растрескивания плодов и помочь кустам продлить плодоношение.