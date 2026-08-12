Express.co.uk пишет, что август – период большой нагрузки для помидоров. Растение одновременно формирует и наливает плоды, поэтому нуждается в достаточном количестве питательных веществ и регулярном поливе.

Чем подкормить помидоры в августе?

В этот период помидорам особенно нужны калий и фосфор. По словам садовода, поделившегося советами в TikTok, в августе растения активно растут и созревают, поэтому становятся более "голодными" и нуждаются в дополнительном питании.

Август – это также время, когда ваши помидоры начнут бурно расти и созревать, поэтому они будут достаточно жаждущими и довольно "голодными",

– отметил он.

Регулярная подкормка помогает растениям поддерживать плодоношение. При этом для этого можно использовать специализированное удобрение для томатов.

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Почему помидоры трескаются прямо на кусте?

Одной из причин может быть нестабильная влажность почвы. Когда земля длительное время пересыхает, а затем растение обильно поливают, томаты могут получить резкий приток влаги. Плоды быстро набирают воду, а кожица не всегда успевает адаптироваться к такому росту – в результате она трескается. Поэтому почву возле помидоров важно не доводить до полного пересыхания. Не менее опасен и чрезмерный полив.

Важно! Главное правило – избегать резких перепадов между сухой и слишком влажной почвой.

Как приготовить калийную подкормку из золы?

Автор YouTube-канала "Дом и приусадебный участок" Надежда Пидлисняк советует в качестве источника калия использовать обычную древесную золу. Для приготовления раствора потребуется:

1 стакан древесной золы;

10 литров воды.

Золу нужно размешать в воде, после чего раствор можно использовать для полива. По ее словам, настаивать раствор необязательно – его можно использовать сразу после приготовления, внося на влажную почву. Если же есть возможность оставить его на сутки-две, это также пойдет растениям на пользу.

Что делать с помидорами в августе: смотрите видео

Что еще важно сделать в августе?

Одной подкормки недостаточно, если почва постоянно пересыхает или, наоборот, остается переувлажненной. Поэтому в августе стоит следить сразу за двумя вещами:

подкормкой растений,

стабильностью полива.

Если обеспечить томатам необходимые питательные вещества и не допускать резких перепадов влажности, можно снизить риск растрескивания плодов и помочь кустам продлить плодоношение.