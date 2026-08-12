Express.co.uk пише, що серпень – період великого навантаження для томатів. Рослина одночасно формує та наливає плоди, тому потребує достатньо поживних речовин і стабільного поливу.

Чим підживити помідори у серпні?

У цей період томатам особливо потрібні калій і фосфор. За словами садівника, який поділився порадами у тіктоці, у серпні рослини активно ростуть і дозрівають, тому стають більш "голодними" та потребують додаткового живлення.

Серпень – це також час, коли ваші помідори почнуть бурхливо рости та дозрівати, тому вони будуть досить спраглими та досить голодними,

– зазначив він.

Регулярне підживлення допомагає рослинам підтримувати плодоношення. Водночас для цього можна використовувати спеціалізоване добриво для томатів.

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Чому помідори тріскаються прямо на кущі?

Однією з причин може бути нестабільна вологість ґрунту. Коли земля тривалий час пересихає, а потім рослину рясно поливають, томати можуть отримати різкий приплив вологи. Плоди швидко набирають воду, а шкірка не завжди встигає адаптуватися до такого росту – у результаті вона тріскається. Тому ґрунт біля помідорів важливо не доводити до повного пересихання. Не менш небезпечним є й надмірний полив.

Важливо! Головне правило – уникати різких перепадів між сухим і надто вологим ґрунтом.

Як приготувати калійне підживлення із золи?

Авторка ютуб-каналу "Дім та присадибна ділянка" Надія Підлісняк радить як джерело калію використовувати звичайну деревну золу. Для приготування розчину потрібно:

1 склянка деревної золи;

10 літрів води.

Золу потрібно розмішати у воді, після чого розчин можна використовувати для поливу. За її словами, настоювати розчин необов'язково – його можна використовувати одразу після приготування, вносячи на вологий ґрунт. Якщо ж є можливість залишити його на добу-дві, це також піде рослинам на користь.

Що робити з помідорами в серпні: дивіться відео

Що ще важливо зробити у серпні?

Одного підживлення недостатньо, якщо ґрунт постійно пересихає або, навпаки, залишається перезволоженим. Тому в серпні варто стежити одразу за двома речами:

живленням рослин,

стабільністю поливу.

Якщо забезпечити томатам необхідні поживні речовини та не допускати різких перепадів вологості, можна зменшити ризик розтріскування плодів і допомогти кущам продовжити плодоношення.