Сорняки, которые сводят садоводов с ума, и как с ними бороться

Зеленый сад с пышной листвой, яркими цветами и собственными овощами – это источник удовольствия и гордости для многих. Но эту идиллию легко нарушить: достаточно, чтобы из-под земли пророс нежелательный сорняк.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, такие растения не только портят внешний вид клумб и газонов, но и конкурируют за воду, питательные вещества и свет, оставляя другую зелень без шансов на здоровый рост. Как бороться с нежелательными гостями на клумбах, рассказываем далее.

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Самые проблемные сорняки

Не все сорняки одинаково вредны, но есть те, что особенно трудно искоренить. По словам профессиональных садоводов, к наиболее агрессивным относятся плющ, вьюнок, бермудская трава, пырей, сорго, звездчатка средняя, чертополох, лютик и лопух.

Их сложный корень, способность быстро размножаться и устойчивость к неблагоприятным условиям делают борьбу с ними чрезвычайно сложной.

Как бороться с сорняками

Ручное удаление.

Это один из самых эффективных, хотя и трудоемких способов. Особенно он действенный весной, когда почва еще мягкая, а сорняки молодые. Главное – удалить растение до того, как оно выпустит семена.

Накрытие брезентом или пленкой.

Плотное накрытие почвы черной пластиковой пленкой или брезентом на несколько недель или месяцев может лишить сорняки света и воздуха. Это эффективно подавляет рост растений с глубокими корневыми системами.

Сорняки можно удалить механически / Фото Freepik

Удаление корневой системы.

Некоторые растения имеют разветвленную систему корневищ. Чтобы полностью избавиться от таких сорняков, нужно тщательно выкопать все корни, иначе даже небольшой фрагмент может дать новые ростки.

Гербициды.

В случае, когда механическое удаление не дает результата, целесообразно использовать химические средства. Например, глубокие корни некоторых растений невозможно полностью уничтожить без гербицидов. Экологически безопасным вариантом является уксус, но для устойчивых сорняков могут понадобиться специальные препараты.

Профилактика – лучшая стратегия

Успех борьбы с сорняками часто зависит от своевременности и системности. Стоит не спешить и удалять сорняки тщательно, чтобы избежать их повторного разрастания. Иногда целесообразно обратиться к профессионалам, особенно если сорняки распространились значительной площадью

В то же время предотвратить появление сорняков легче, чем бороться с ними после того, как они пустили корни. Регулярный осмотр сада, своевременная прополка, мульчирование почвы и поддержание здоровой структуры участка – все это снижает вероятность появления нежелательных растений и помогает сохранить ваш сад в лучшем виде.

Кстати, чтобы газон был красивым и ухоженным, важно знать, когда лучше всего использовать средства для борьбы с сорняками.