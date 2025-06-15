7 полезных идей, как использовать старые коробки из-под обуви дома

Обычно после покупки новой пары обуви мы без колебаний избавляемся от коробки – она кажется ненужной, занимает место и часто оказывается в мусоре или в гараже.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, на самом деле эти, на первый взгляд, ненужные вещи могут пригодиться. Старые коробки из-под обуви – это удобный, дешевый и креативный ресурс для организации пространства или рукоделия. Что из них можно сделать, рассказываем далее.

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Разделители для ящиков

Коробки из-под обуви прекрасно подходят для организации пространства внутри ящиков – как в спальне, так и на кухне. Их можно разрезать на секции нужной высоты и использовать для сортировки белья, аксессуаров или кухонных принадлежностей. Это бюджетный и удобный способ сделать из беспорядка порядок.

Органайзер для драгоценностей или документов

Коробка легко превращается в мини-комод для хранения украшений. Просто добавьте ткань на дно и создайте перегородки для колец, сережек и цепочек. Также такие коробки подходят для хранения чеков, важных бумаг или канцелярии – чтобы все было под рукой, но не создавало визуального шума на столе.

Миниатюрный сад

Сделать мини-огород в коробке – интересная идея для семейного досуга с детьми. Украсьте коробку, сделайте отверстия на дне для дренажа, наполните грунтом и высадите зеленый лук, микрозелень или цветы. Такой проект развивает у детей любовь к природе и ответственность.

Картонный кукольный домик для кукол

Из старых коробок можно создать настоящий многоэтажный кукольный дом. Достаточно нескольких коробок, ножниц, красок и фантазии – и у вас уже есть пространство для игры. Это не только веселое занятие, но и прекрасная возможность провести время вместе с ребенком.

Картонные коробки всегда можно использовать в хозяйстве / Фото Freepik

Переработка

Если рукоделие – не ваше, коробку всегда можно просто переделать. Картон – ценный материал для вторичного сырья, и отправив коробку в соответствующий контейнер, вы сделаете вклад в уменьшение мусора и парниковых газов.

Подвесная полка

Коробки из-под обуви могут стать бюджетной заменой подвесных полок в шкафу. Их можно склеить, скрепить веревками и подвесить – для хранения обуви, шарфов, ремней или других мелочей. Такая конструкция поможет сэкономить пространство и держать все в порядке.

Шкатулка для воспоминаний

Коробка может стать вашим личным архивом. Фото, билеты из путешествий, записки – все это можно хранить в одном ящике. Это простой, но очень ценный способ сохранить важные моменты жизни. Ее легко спрятать в шкаф или под кровать, чтобы иногда просматривать и вспоминать приятное.

К слову, коробки для обуви – не единственная вещь, которая оказывается на помойке чаще, чем нужно. Также недооцененными являются деревянные поддоны, из которых можно сделать стильные скамейки своими руками.