8 вещей, которые никогда не стоит хранить в кладовке

Кладовая – это удобное место для хранения, которое может сделать вашу кухню более функциональной и визуально более привлекательной.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, однако, не все продукты и предметы должны находиться в кладовке. Некоторые из них могут быстро портиться или представлять опасность. Какие вещи лучше хранить в других местах, рассказываем далее.

К теме Сделайте это немедленно: вещи, которые обязательно следует выбросить с чердака

Свежие фрукты и овощи

Некоторые овощи и фрукты, такие как початки кукурузы, дыня и цитрусовые, нуждаются в прохладной среде, поэтому лучше хранить их в холодильнике. Фрукты, выделяющие этилен (помидоры, яблоки, авокадо), могут ускорять порчу соседних продуктов, поэтому их следует держать на открытом столе. Между тем лук и чеснок имеют резкий запах, который может проникнуть в другие продукты, поэтому лучше хранить их в отдельном шкафу.

Масла с коротким сроком хранения

Некоторые виды масел, например, оливковое или кунжутное, могут быстро портиться при комнатной температуре. Если кухня теплая, лучше хранить их в холодильнике, чтобы избежать окисления и потери вкуса.

Незапечатанные мешки с мукой

Мука легко поглощает влагу, что может вызвать развитие плесени. Открытые мешки следует пересыпать в герметичные контейнеры и хранить в холодильнике или прохладном сухом месте.

Бытовая химия и моющие средства

Чистящие средства могут выделять испарения, которые способны загрязнить пищу. Лучше всего хранить их в специально отведенном месте, например, в гараже или подсобном помещении, а не в кладовке рядом с продуктами.

Просроченные продукты и специи

Чтобы избежать порчи пищи и опасности для здоровья, стоит регулярно проверять срок годности продуктов и специй. Изделия, которые скоро испортятся, лучше размещать на передней части полок, чтобы вовремя их использовать.

Хлеб и выпечка

Хлеб в кладовке быстро черствеет или покрывается плесенью. Лучше хранить его в холодильнике или морозильной камере, чтобы продлить срок годности.

Лекарства и медицинские препараты

Температура и влажность в кладовой могут плохо влиять на эффективность лекарств. Кроме того, доступность для детей может быть опасной. Лучшее место для хранения – ящик в спальне или другое безопасное пространство.

Кухонные полотенца

Влажная ткань в кладовке может вызвать появление плесени и насекомых. Лучше хранить полотенца в сухом ящике или на специальных крючках в кухонной зоне.