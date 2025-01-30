Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, захламленный чердак может стать домом для вредителей, местом развития плесени или даже источником пожарной опасности. Какие вещи стоит выбросить, чтобы этого не произошло, рассказываем дальше.

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Сломанные приборы

Бытовая техника, которая давно не работает, только занимает пространство. Важно правильно утилизировать ее, обратившись в специализированные пункты приема.

Старая электроника

Если на чердаке накопились старые телефоны, зарядные устройства или другие гаджеты, найдите способ их утилизировать, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.

Картонные коробки с неизвестным содержимым

Нераспакованные коробки, которые стоят десятилетиями, могут стать местом скопления пыли и вредителей. Переберите их и оставьте только необходимое.

Поврежденная мебель

Если вы не планируете ее восстанавливать, лучше отдать кому-то, кто сможет ее отремонтировать, или утилизировать.

Вещи, которые подвержены гниению

Журналы, бумаги и старая одежда могут впитывать влагу и портиться. Проверьте их и, по возможности, используйте повторно или пожертвуйте.

Как хранить вещи на чердаке правильно

Если на чердаке есть предметы, которые вы хотите сохранить, стоит организовать их правильное хранение:

Используйте герметичные пластиковые контейнеры вместо картонных коробок.

Маркируйте каждый контейнер, чтобы легко находить необходимые вещи.

Регулярно просматривайте содержимое чердака и избавляйтесь от лишнего.

В общем регулярная уборка чердака не только поможет освободить пространство, но и сделает ваш дом безопасным. Даже если процесс кажется сложным, начните с малого – разбирайте одну коробку за раз. Это поможет справиться с задачей постепенно, без лишнего стресса.